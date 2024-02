Conny und die Sonntagsfahrer machen in Ulm Halt

Conny und die Sonntagsfahrer sind am Freitag, 1. März, mit ihrem neuen Programm „Musik liegt in der Luft“ wieder zu Gast im Ulmer Kornhaus. Sie sind bekannt für ihre musikalischen Zeitreisen in die 50er und 60er Jahre. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem im Dietrich Theater und in der Ratiopharm Arena, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter www.reservix.de.