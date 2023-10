Da waren es nur noch drei: Knapp eine Woche vor dem offiziellen Bewerbungsschluss für die Wahl um das Amt des Ulmer Oberbürgermeisters hat Comichändler Thomas Treutler seine Kandidatur überraschend zurückgezogen.

Die Entscheidung gab der parteilose Kandidat am Freitag auf einer Pressekonferenz in seinem Comicladen bekannt.

Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem es für mich keinen Sinn mehr ergibt, weiterzumachen. Thomas Treutler

Den Termin wollte Treutler ursprünglich dafür nutzen, um sein Wahlprogramm vorzustellen, wie er sagte. Doch in den vergangenen sieben Tagen habe er nach reiflicher Überlegung den Entschluss gefasst, seine Kandidatur zurückzuziehen.

Treutler habe Wahlkampf unterschätzt

„Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem es für mich keinen Sinn mehr ergibt, weiterzumachen“, bedauerte Treutler am Freitag im Gespräch mit Schwäbische.de. Er habe den Wahlkampf schlichtweg unterschätzt.

„Ich bin ein rationaler Mensch und musste mir eingestehen, dass ich weder die Kraft noch die finanziellen Möglichkeiten habe, um den Wahlkampf weiter aufrechtzuerhalten.“ Die Kosten-Nutzen-Rechnung habe schlicht und ergreifend nicht mehr gestimmt, so der gelernte Diplombetriebswirt. Und ohne die Unterstützung einer Partei sei es in einer Stadt wie Ulm kaum möglich, einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen.

„Comic-Home“ litt unter dem Wahlkampf

Weil zuletzt auch sein Comicladen in der Frauenstraße merklich unter seiner Kandidatur litt, habe er nun die Reißleine ziehen müssen.

„Wenn ich viel für meinen Wahlkampf unterwegs bin, dann kann ich nicht gleichzeitig in meinem Laden sein.“ Dies hätten seine Kunden gemerkt und die Umsätze seien in den letzten Wochen und Monaten zurückgegangen.

Seine Kandidatur bereut Thomas Treutler allerdings nicht, wie er betonte. „Ich bin ein Mensch, der nicht zurückschaut. Alles was man tut, hat seinen Sinn.“ Er freue sich, dass er mit seinen Ideen einige Menschen zum Nachdenken bringen konnte. Viele hätten seinen Rückzug bedauert. „Mir wurde gesagt, dass ich den Wahlkampf etwas bunter gemacht habe. Und das freut mich.“

Wie geht es für ihn weiter?

Nachdem er seinen Comicladen wieder in die Spur gebracht hat, möchte Treutler im nächsten Jahr bei der Gemeinderatswahl antreten und „weiter etwas für Ulm bewirken“, wie er bekräftigt. Ob er sich dafür einer Partei anschließen wird, ließ er noch offen. „Es muss dann schon zu 100 Prozent passen“, sagte er. Für radikale Parteien sei er jedenfalls nicht zu haben.

Nach dem Rückzug von Thomas Treutler bewerben sich aktuell offiziell nur noch drei Kandidierende um das Amt des Oberbürgermeisters von Ulm. Neben Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) sind das Lena Schwelling (Grüne) und Martin Ansbacher (SPD).

Der Bewerbungsschluss für die Wahl um das Amt des Ulmer Oberbürgermeister ist am 6. November. Der Tag der Wahl ist auf den 3. Dezember festgelegt.