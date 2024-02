Große Pläne hat der Kreisverband Ulm des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in diesem Jahr. Die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, die zugleich Präsidentin des Kreisverbandes ist, und DRK-Geschäftsführer Tobias Schwetlik informierten über die Vorhaben des laufenden Jahres.

Neben der anstehenden Eröffnung einer neuen Tagespflegeeinrichtung geht ein besonderes Projekt für Menschen ohne Krankenversicherung schon dieser Tage an den Start.

Ohne Krankenversicherung keine Behandlung

Wer in Deutschland lebt, muss entweder gesetzlich oder privat krankenversichert sein. In der Realität ist das aber nicht immer der Fall. Denn ohne Papiere oder festen Wohnsitz fällt man schnell durchs Raster.

Wer dann krank wird, steht vor großen, manchmal lebensbedrohlichen Problemen. Betroffenen, unter anderem Obdachlosen, will das DRK nun Zugang zu medizinischer Versorgung gewährleisten. Die Patienten bleiben dabei anonym.

Der Bedarf für die Clearingstelle ist da - auch in Ulm

Bis zu 500.000 Menschen in Deutschland sollen überhaupt keine oder keine ausreichende Krankenversicherung haben. „Und das trotz Versicherungspflicht“, erklärte Ronja Kemmer. „Erschreckend ist aber auch, dass ein Drittel dieser Personen Heranwachsende und Kinder unter 20 Jahren sind.“ Die Gründe dafür seien komplex, ergänzte Tobias Schwetlik.

In den meisten Fällen liege es daran, dass schon die Eltern ohne Versicherungsschutz sind - zum Nachteil der Kinder. „Bei Vorsorgeuntersuchungen ist das tatsächlich ein Problem“, sagte er.

Das Ziel: Ihnen Versicherungsschutz zu ermöglichen

In manchen Fällen bestehe bei Ratsuchenden allerdings bereits ein Versicherungsschutz. „Vielen Menschen sei das nicht bewusst“, so Ronja Kemmer. „Trotzdem sind sie momentan nicht versichert. Dann besteht aber grundsätzlich die Möglichkeit, sie zurück in die Regelversicherung zu bekommen.“ Und genau das sei das Ziel.

Für wen die Clearingstelle Anlaufpunkt sein kann Weitere Informationen zum Projekt gibt es auf der Website des DRK-Kreisverbandes.

Diese Dinge abzuklären, ist eine Aufgabe der neuen Clearingstelle, die in Zusammenarbeit mit dem Verein Medinetz realisiert wird. Der Verein setzt sich für die medizinische Versorgung von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus ein. Das soll mit der Förderung nun intensiviert werden.

Schnelle Hilfe bei starken Beschwerden

„Wir sehen auch, dass Krankheiten verschleppt werden und so der Bedarf, in Behandlung zu gehen, akut ist“, betonte Ronja Kemmer. Denn meist suchen Betroffene erst bei starken Schmerzen Hilfe. Eine schnelle Behandlung ist dann erforderlich. Die Clearingstelle kann deshalb sogenannte anonyme Behandlungsscheine ausstellen.

Mit diesen können sich die Patienten an eine Arztpraxis oder Klinik ihrer Wahl wenden. Die anfallenden Behandlungskosten können diese dann über einen Gesundheitsfonds abrechnen. Das DRK gehe hierfür aktuell auf lokale Ärzte und Apotheken zu.

Ehrenamtliches Angebot bereits in Ulm etabliert

Die Idee eines Angebots wie der neuen, sogenannten Clearingstelle ist jedoch nicht neu: Bereits seit 2009 bietet Medinetz im DRK-Übernachtungsheim eine kostenlose und anonyme Beratung an - bislang wurden die Ratsuchenden dafür allerdings an ehrenamtlich arbeitende Ärzte vermittelt. „Medinetz besteht aus Ehrenamtlichen, meist Medizinstudenten“, erklärte Schwetlik.

Die enge und intensive Begleitung der Betroffenen zu leisten, sei fast unmöglich gewesen, betonte er. Deswegen war klar: Das wichtige Hilfsangebot müsse professionalisiert werden.

Projekt soll langfristig finanziert werden

Da kam der Förderaufruf des Landes im vergangenen Jahr gerade recht. Das Projekt ist aktuell für ein Jahr befristet und wurde vom Land mit 121.000 Euro gefördert. Die Ulmer Clearingstelle ist somit eines von neun Modellprojekten in Baden-Württemberg. „Erste Klienten für den Clearingprozess sind schon an das Projekt herangetragen worden“, erklärte Ronja Kemmer.

„In diesem Jahr wollen wir den Nachweis erbringen, dass der Bedarf da ist“, ergänzte der DRK-Geschäftsführer. Das Ziel: Die Clearingstelle soll im Nachgang zu einer langfristig angelegten Anlaufstelle werden.

Das Projekt wird zudem vom Institut für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Ulm wissenschaftlich begleitet. Die Erkenntnisse sollen später Aufschluss darüber geben, wie den Betroffenen wirksam und nachhaltig geholfen werden kann.

Projektstart ist am 1. März

Bereits ab 1. März werden die anonymen Behandlungsscheine ausgestellt. Betroffene sollen dann künftig ein- bis zweimal die Woche eine offene Sprechstunde aufsuchen können. Bis dato findet diese noch im DRK-Übernachtungsheim in der Frauenstraße statt.

Da das Übernachtungsheim zeitnah aber saniert werden soll, ist das DRK im Moment noch in Absprache mit der Stadt Ulm für eine Interimslösung während der Umbauarbeiten. Die Clearingstelle soll dann ebenfalls in das Ausweichgebäude mit einziehen.