In Sachsen wurde jetzt das Gendern an Schulen verboten, im Museum Ulm ist es erlaubt und wird sogar gefördert. Sehr zur Freude von Claudia Roth, Kulturstaatsministerin beim Kanzleramt und damit irgendwie auch die Chefin aller deutscher Kultureinrichtungen.

Am Donnerstag schaute Roth, gebürtige Ulmerin mit bayerischer Sozialisation, im Museum vorbei. Anlass: der Umbau der Institution, die erst Ende 2025 wiedereröffnet werden soll.

Bund ein wichtiger Geldgeber

Direktorin Stefanie Dathe erklärte Roth die Maßnahmen, die mit 18 Millionen Euro zu Buche schlagen. Der Bund zählt zu wichtigen Geldgebern der städtischen Einrichtung. Doch Roths Besuch diente nicht der Kontrolle. Vielmehr interessierte sich die Grünen–Politikerin für die Philosophie des Hauses, den Geist, der durch die musealen Mauern weht. Sie wurde positiv überrascht.

Dathe skizzierte ihr Konzept, was Roth augenscheinlich gefiel. Mit „gesellschaftlichen Themen“ müsse sich ein Museum heutzutage auseinandersetzen, sagte Dathe. Noch immer sei sie eine „leidenschaftliche Kuratorin“ und verwies auf ihre Zeit als Leiterin der Villa Rot und Ausstellungen dort zum Thema „Fleisch“ und zur Kunst des Tätowierens.

Diversität auch in Museen zeigen

In Ulm beschäftigte sich Dathe bereits mit „Gender im Design“ (gemeinsam mit der HfG Ulm), denn es sei wichtig, dass sich Diversität auch in Museen zeige — was Roth die Bemerkung entlockte, hierzu doch mal „den Friedrich Merz einzuladen“. Auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, Parteifreund des CDU–Vorsitzenden, schmunzelte.

Die weiteren Gäste beim Roth–Besuch besitzen allesamt ein grünes Parteibuch: der Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich, Landtagsabgeordneter Michael Joukov und Lena Schwelling, die im Dezember zur neuen Oberbürgermeisterin gewählt werden möchte.

Inhaltlich „nachhaltig“

Roth erfuhr, dass das umgebaute Museum nicht nur baulich, sondern auch inhaltlich „nachhaltig“ gestaltet werden soll. Dies sei „ganz wichtig“, sagte Dathe. Was Roth veranlasste, für den Kulturpass aus ihrem Hause zu werben. Schon jetzt ein Erfolg, sagte sie (in Ulm zieht sich die Umsetzung noch etwas, verriet Czisch).

Da blutet das Herz. Claudia Roth

Der Kulturpass soll jungen Menschen den Zugang zu Museen, Büchereien, aber auch Kinos und Festivals ermöglichen. 200 Euro spendiert Roth hierfür jedem jungen Erwachsenen. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, so den Nachwuchs langfristig an Kultureinrichtungen binden zu können.

Der „Löwenmensch“ begeistert

Natürlich schaute sich Roth den Raum an, in dem nach dem Umbau das wichtigste Stück des Museums gezeigt wird, der „Löwenmensch“. Auch wenn nur eine Replik an diesem Tag, zeigte sich Roth begeistert von der Figur. Das Original ist 40 000 Jahre alt.

Weniger freudig nahm Roth die Nachricht auf, dass auch das Museum „Opfer“ der Kulturpolitik der Nationalsozialisten wurde — und es noch immer sei. Viele Exponate verschwanden, weil sie mit dem Etikett „entartet“ versehen worden waren. Das Problem: Obwohl noch immer der rechtmäßige Besitzer, habe das Museum heute keinen Zugriff mehr auf diese wertvollen Stücke. Claudia Roth: „Da blutet das Herz.“