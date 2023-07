Choreografin aus Hongkong im Roxy zu Gast

Die Tänzerin und Choreografin Zelia ZZ TAN aus Hongkong arbeitet derzeit im Ulmer Roxy an einem Tanzprojekt. In einer offenen Probe am Samstag, 22. Juli, um 17 Uhr demonstriert Zelia ZZ TAN ihre ungewöhnliche, mit modernen digitalen Technologien verbundene Tänze. Der Eintritt ist frei. Am Donnerstag, 27. Juli, um 18 Uhr lädt Zelia ZZ TAN zu einem Workshop ein. Den Kursteilnehmern erklärt sie, wie sie eigene digitale Avatare herstellen und in virtuellen Tanzszenen zum Leben erwecken können. Tickets hierfür kosten 10 Euro.