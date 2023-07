Im Rahmen der Ulmer Musiktage spielt am Samstag, 22. Juli, um 18 Uhr das Calmus–Ensemble aus Leipzig. Das Quintett singt im Kaisersaal im Kloster Wettenhausen. Es ist das Abschlusskonzert der Veranstaltungsreihe. In „Kosmos der Liebe“ widmet sich Calmus allen voran der göttlichen Liebe, die für viele Menschen ein Lebenselixier in Zeiten der Unsicherheit, Trauer oder Not ist. Der Eintritt kostet 23 Euro.