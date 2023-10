Das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) will das Leben von Menschen mit Behinderungen verbessern: angefangen bei mehr Selbstbestimmung im Alltag bis hin zu mehr Möglichkeiten der Teilhabe. Doch was ist bislang bei den Betroffenen angekommen?

Vertreter des Landes suchen Austausch in Ulm

Landesgesundheitsminister Manfred Lucha und die baden-württembergische Behindertenbeauftragte Simone Fischer sind nach Ulm gekommen, um sich über die konkrete Umsetzung in der Münsterstadt zu informieren. Auch Betroffene meldeten sich im Großen Sitzungssaal im Rathaus zu Wort. Was in ihren Augen noch besser werden muss.

Die Stadt Ulm mit einer unglaublichen Erfüllungsquote von weit über 100 Prozent ist ein Leuchtturm. Minister Manfred Lucha

Es gebe einige „Leuchttürme“, hebt Lucha eingangs hervor. „Einer davon ist die Stadt Ulm mit einer unglaublichen Erfüllungsquote von weit über 100 Prozent“, so der Minister. Dem stimmt Simone Fischer zu. „In Ulm geht es um die Sache“, sagt sie. Weil hier Menschen mit Beeinträchtigungen stets miteinbezogen würden.

Was durch das neue Gesetz bei den Menschen mit Behinderung angekommen ist, wollten Lucha und Fischer wissen. Die Rückmeldung: An einigen Punkten sei noch Luft nach oben. (Foto: Philip Hertle )

An manchen Stellen ist Luft nach oben

Doch auch, wo viel Lob ist, gebe es Verbesserungsbedarf. Die Abteilung Soziales der Stadt Ulm hat deshalb im Vorfeld jene Menschen befragt, die das BTHG direkt betrifft.

Oftmals sehr intime Fragen an Menschen mit Behinderung

Zunächst geht es um die Bedarfsermittlung ‐ also die Frage, in welchen Lebenssituationen Unterstützung notwendig ist. Laut neuem Gesetz soll sich dies vermehrt an den individuellen Wünschen orientieren.

Um die Bedarfe zu ermitteln, müssten die Menschen mit Behinderung allerdings etliche, teils auch intime Fragen beantworten. Das sei für viele sehr belastend, heißt es in der Zusammenfassung der Stadt.

Muss so detailliert gefragt werden?

Dem stimmt auch ein Teilnehmer in der Runde zu. „Es gibt einfach Grenzen, über die ich nicht hinausgehen will“, sagt er. Minister Lucha ist das Argument des „gläsernen Patienten“ bewusst, sieht aber eine gewisse Notwendigkeit, um den Unterstützungsbedarf bestmöglich zu ermitteln. „Wir wollen niemanden reduzieren“, betont der Minister.

Der Mensch mit Unterstützungsbedarf gibt den Takt vor. Behindertenbeauftragte Simone Fischer

Es gehe nicht darum, jedes Detail mit Zwang zu erfragen, ergänzt Simone Fischer und hält fest: „Der Mensch mit Unterstützungsbedarf gibt den Takt vor.“

Neues Gesetz bringt mehr Selbstständigkeit

Bei der Frage, welche Veränderungen durch das BTHG bei den Menschen mit Behinderung ankommen, nennen Betroffene inklusive Projekte und dadurch entstandene, bessere Möglichkeiten, alleine und selbstständig zu leben. Auch die Zusammenarbeit zwischen der Eingliederungshilfe und den einzelnen Einrichtungen sei lobenswert, so die Rückmeldungen.

Wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Was die Befragten allerdings bemängeln, sind die ihrer Meinung nach schlechten Jobchancen. Es gebe zu wenige Angebote für Menschen mit Behinderung, um auch auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.

Simone Fischer ist Behindertenbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Gemeinsam mit Manfred Lucha, Landesminister für Soziales, Gesundheit und Integration, wollte sie sich über die Umsetzung des neuen Gesetzes in der Münsterstadt informieren. (Foto: Philip Hertle )

Außerdem gebe es noch zu wenige Angebote in einfacher Sprache. Die Steuerungsgruppe Teilhabe schlage aber bereits fleißig einfache Wörter vor, betont Valerie Frese vom Fachbereich Bildung und Soziales.

Wo der Inklusionsbeauftragte noch Luft nach oben sieht

Darauf geht auch der städtische Integrationsbeauftragte Oliver Arnold ein. Ein inklusives Theater, die inklusive Bildungswoche. „Auch den Inklusionsbeirat gibt es in Ulm schon lange“, betont er. In den vergangenen Jahren habe sich bei der Teilhabe in der Stadt viel getan.

Auch den Inklusionsbeirat gibt es in Ulm schon lange Ulms Integrationsbeauftragter Oliver Arnold

Trotzdem sieht er noch Bedarf bei der Barrierefreiheit: hohe Bordsteine, Kopfsteinpflaster, aber auch die Schaffung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung seien ein Dauerthema.

Zeit und Geduld ist das Credo

Dass die Umstellung Zeit in Anspruch nehme, da sind sich alle Diskussionsteilnehmer einig. „Früher wurden sie stigmatisiert, heute wollen wir diese Menschen sichtbar machen“ ‐ und gleichberechtigt in am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen, hebt Minister Lucha hervor.