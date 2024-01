Bürgermeister Bendel kandidiert erneut in Ulm

Der Erste Bürgermeister der Stadt Ulm kandidiert erneut für dieses Amt. Martin Bendel hat das in der Ulmer Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. „Meine Aufgaben erfülle ich mit großer Begeisterung“, erklärte der 50-Jährige. Die Zusammenarbeit mit den Räten und der Verwaltung sei ausgezeichnet. Daher wolle er diese weiterführen.

Nachgefolgt auf Czisch

Bendel ist seit 2016 Erster Bürgermeister und damit auch Finanzbürgermeister der Stadt Ulm. Er war damals auf Gunter Czisch gefolgt, Ulms derzeit noch amtierender Bürgermeister.

Bendels Amtszeit endet offiziell am 30. Juni 2024. Die Wahl durch den Gemeinderat soll in der Sitzung am 24. April stattfinden. Bendel ist Verwaltungsjurist, als Erster Bürgermeister leitet er in Ulm unter anderem die Bereiche Finanzen, Personal, Organisation, Rechtsstelle und die Informationstechnik. Fraktionsübergreifend gab es im Ulmer Gemeinderat bei der vergangenen Sitzung Beifall für die Ankündigung, erneut zu kandidieren.