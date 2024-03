Bruderhaus Diakonie eröffnet Unterstützungszentrum Ulm

Es sind helle, lichte Räume, welche die BruderhausDiakonie Region Ulm/Ostwürttemberg im Quartier „Am Weinberg“ in Ulm in Betrieb genommen hat. Am 15. März feierten Vertreterinnen und Vertreter der gemeinnützigen Stiftung mit Gästen aus Politik, Wohnungsbau und Kirche sowie von Sozialpartnern die Eröff-nung des Unterstützungszentrums im Sozialraum Eselsberg.

Die Unterstützungseinheit der BruderhausDiakonie richtet sich an Menschen mit einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung. Sie ist eine niederschwellige Anlaufstelle für Freizeit- und Beschäftigungsangebote, bietet Assistenzleistungen zum selbstständigen Wohnen sowie barrierefreien Wohnraum. Die Bruderhaus Diakonie hat von der Ulmer Heimstätte und der Ulmer Wohn- und Siedlungsgesellschaft (UWS) vier Wohnungen für insgesamt elf Klientinnen und Klienten angemietet. Zwei Einzelapartments sowie Zimmer in Wohngemeinschaften werden dem Bedarf entsprechend vermietet. Neben Wohnraum bietet die Bruderhaus Diakonie Klientinnen und Klienten tagesgestaltende Hilfen an. Diese ermöglichen Begegnung und Alltagsgestaltung und fördern zugleich kognitive, handwerkliche und kreative Fähigkeiten.

Eine von der BruderhausDiakonie betriebene Ergotherapie-Praxis bietet sowohl Kindern als auch Erwachsenen ergotherapeutische Leistungen an, unter anderem Alltags-, Schreib- und Konzentrationstraining sowie eine ganzheitliche Förderung nach individueller Diagnostik.

Sozialminister Manfred Lucha sagte anlässlich der Eröffnung des Unterstützungszentrums: „Der Gedanke der Inklusion muss Kompass unserer Gesellschaft sein. Denn Inklusion geht uns alle an.“ Wie das funktioniere, zeige die Bruderhaus Diakonie in Ulm vorbildlich. Das Unterstützungszentrum biete Menschen mit Behinderung die Hilfe, die sie brauchen, um ihr Leben möglichst eigenständig zu gestalten. So ebne das Unterstützungszentrum den Weg zu einem Leben in der Gemeinschaft.

Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher nannte die Eröffnung des Unterstützungszentrums „einen Meilenstein für den Sozialraum“. Für die Entwicklung des Quartiers sei es unabdingbar gewesen, einen Sozialpartner wie die Bruderhaus Diakonie zu gewinnen.