Brillenspende–Aktion „Eine Brille für Menschen in Not“ geht weiter

Seit Jahren engagiert sich Stadtrat Hans–Walter Roth für die Aktion „Eine Brille für Menschen in Not“, die er selber ins Leben gerufen hat. Der Wiblinger Augenarzt sammelt intakte Brillen, die nicht mehr gebraucht werden, und gibt sie weiter an Bedürftige, die sich eine Sehhilfe nicht leisten können. Vor allem Wohnungslose, die nicht krankenversichert sind, und nationale und internationale Hilfsorganisationen sind Empfänger der Brillen.

Laut Mitteilung der Stadtverwaltung können die Brillenspenden in der Infostelle des Ulmer Rathauses sowie in der Augenarztpraxis Nietgen, Schütte, Roth, Pfullendorferstraße 5, in Ulm–Wiblingen abgegeben werden.

Da während der Corona–Pandemie weniger Brillen als sonst gespendet wurden, zugleich der Bedarf an gebrauchten Sehhilfen aber weiterhin hoch ist, bitten Roth und Bürgermeisterin Iris Mann als Schirmherrin der Brillenspende–Aktion erneut um Unterstützung aus der Bürgerschaft.

„Ohne die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger können wir nicht helfen. Mehr Menschen, als man gemeinhin glaubt, sind hier auf unsere Hilfe angewiesen. Und es ist eine sehr konkrete Hilfe, die vom Einzelnen nur einen kleinen Einsatz verlangt, aber damit sehr viel bewirkt“, heißt es in der Mitteilung unter anderem.