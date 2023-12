Brandanschlag auf Ulmer Synagoge wohl politisch motiviert

Am Landgerichts Ulm ist am Donnerstag der Prozess gegen einen 47-Jährigen gestartet, der im Juni 2021 einen Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm verübt haben soll. Schnell wird beim Prozessauftakt klar, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelte - die mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse in Israel aktueller nicht sein könnte. Dem Angeklagten wird versuchte schwerer Brandstiftung vorgeworfen.

Am frühen Samstagmorgen, dem 5. Juni 2021, soll der Angeklagte die südliche Gebäudewand der Synagoge in Ulm mit Benzin begossen und dieses dann angezündet haben. Für wenige Minuten sollen laut Staatsanwaltschaft Stuttgart, die aufgrund der „herausgehobene Bedeutung“ für das Verfahren zuständig ist, die Flammen gelodert haben, das Feuer aufgrund der geringen Benzinmenge von maximal zwei Litern aber schnell wieder ausgegangen sein.

Passanten informieren Polizei

Zwar waren an diesem Morgen, für einen Ulmer Wochenmarkttag untypisch, kaum Menschen unterwegs, drei Zeugen haben die Tat dennoch beobachtet. Einer von ihnen rief die Polizei, die das restliche Feuer schnell endgültig löschte. Von dem Täter jedoch fehlte zunächst jede Spur. Erst ein öffentlicher Fahndungsaufruf mit einem Bild des mutmaßlichen Täters brachte die Ermittler auf die Spur des Angeklagten.

Da dieser jedoch kurz nach der Tat in die Türkei flüchtete, waren dem deutschen Rechtsstaat hier zunächst die Hände gebunden - bis der Angeklagte im Juli 2023 wieder nach Deutschland einreisen wollte und aufgrund einer laufenden Fahndung festgenommen wurde.

Vor Gericht gibt sich der 47-jährige Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft geständig. Zur Tat selbst möchte der Angeklagte beim Prozessauftakt nichts sagen. Jedoch gibt ein psychiatrischer Sachverständiger, mit dem der Angeklagte vorab über den Brandanschlag sprach, detaillierte Auskunft.

So habe sich der Angeklagte sehr „an der Politik Israels“ gestört und daran, wie viel Leid Israel den Palästinensern antun würde. Zu dieser Zeit, so führt der Sachverständige aus, habe es Proteste von Palästina-Unterstützern in Jerusalem gegeben - nicht aber in Deutschland oder Ulm, der Heimatstadt des Angeklagten. Diese Gleichgültigkeit habe den 47-Jährigen verärgert.

Angeklagter wollte Zeichen setzen

Bilder aus Palästina, die zeigen wie „unschuldige Menschen und Kinder von israelischen Soldaten“ behandelt werden, so gibt der Sachverständige die Aussagen wider, hätten den Mann berührt - und ihn schließlich dazu bewogen, selbst ein Zeichen zu setzen. „Er wollte zeigen, wie schnell es gehen kann. Dass das, was zu dieser Zeit in Israel mit den Palästinensern passiert ist, auch euch passieren kann“, gibt der psychiatrische Sachverständige die Aussagen wider.

Mit dem gefassten Entschluss sei der Mann dann einen Tag vor dem Brandanschlag zu einer Tankstelle, habe dort einen Fünf-Liter-Kanister mit Benzin befüllt, rund zwei Liter davon daheim dann in eine Cola-Flasche gefüllt und am nächsten Morgen dann mit dem Bus zur Synagoge in der Ulmer Innenstadt gefahren. Videoaufnahmen, die am Donnerstag bei der Verhandlung gezeigt wurden, beweisen, dass der Mann an diesem Tag vor und nach der Tat mit dem Bus unterwegs war.

Andere Aufzeichnungen zeigen einen Mann mit Kapuzenpullover und einer Corona-Maske vor dem Mund um die Synagoge herumschleichen, der dann das Benzin verteilt, anzündet und davonläuft. Der kurze Brand verursachte einen Sachschaden über mehrere Tausend Euro.

Mann will nicht gewusst haben, dass es sich um Synagoge handelte

Gegenüber dem Sachverständigen habe der Angeklagte die Tat gestanden, jedoch ausdrücklich betont, damit nur ein Zeichen setzen und keine Menschen verletzen zu wollen. Dass es sich bei dem Gebäude um ein Gebetshaus von Juden, eine Synagoge, handelt, habe der Angeklagte nicht gewusst. Vielmehr sei der davon ausgegangen, dass es sich lediglich um „eine israelische Einrichtung“ handelt.

Dass die Tat politisch motiviert war, habe der Angeklagte auch mit dem verwendeten Feuerzeug deutlich machen wollen: Es handelte sich laut Sachverständiger um ein „Zippo“ mit osmanischem Symbol. „Er wollte damit vermitteln, dass die Tat von einem Türken begangen wurde“, so der Experte.

Der Angeklagte verfolgt an diesem Tag aufmerksam das Prozessgeschehen, wirkt gefasst und ernst. Seine braunen Haare sind nach hinten gegeelt, sein Bart schimmert hell. Unter seinem rosa Pullover zeichnet sich ein muskulöser, stabiler Oberkörper ab. Vor Gericht wirkt er körperlich deutlich fitter als auf den Aufzeichnungen, die ihn im Bus vor und nach der Tat zeigen sollen.

Dem Richter gegenüber erklärt der 47-Jährige warum: Rund ein Jahr vor der Tat soll er einen Schlaganfall erlitten haben, seine linke Oberkörperhälfte habe er daraufhin nicht mehr bewegen können. Behandlungen in der Türkei hätten seinen Zustand verbessern können, einer Arbeit ging der Mann aber seit dem Schlaganfall nicht mehr nach. Zwar wuchs der Angeklagte in Ulm auf, da seine Eltern und eine Schwester aber in der Türkei wohnen, sei er immer wieder dorthin gereist. So auch kurz nach der Tat, wie es ihm seine Partnerin geraten habe.

Angeklagte habe sich bewusst entschieden, zurückzukommen

Zwar habe die Partnerin nichts über die Tat gewusst, jedoch soll der Angeklagte ihr gegenüber gesagt haben „Mist gebaut“ zu haben, woraufhin ihm die Freundin zur Ausreise in die Türkei riet. Bis Juli 2023 hielt er sich dort auf, eine von deutschen Behörden beantragte Auslieferung verweigerte die türkische Staatsregierung.

Laut Anwalt des Angeklagten habe der 47-Jährige sich bewusst dazu entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu kommen – ganz in dem Wissen, dort aufgrund des Brandanschlags festgenommen zu werden. Am Flughafen Stuttgart erfolgte schließlich die Festnahme, der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Der Brandanschlag auf die Synagoge sorgte für bundesweite Bestürzung. Mehrere Politiker wie etwa Landesinnenminister Thomas Strobl oder Bundesaußenministerin Annalena Bearbock reisten deshalb nach Ulm. Der zuständige Rabbiner betonte gegenüber Medienvertretern, wie traumatisierend derartige Taten für die jüdische Gemeinde seien und man darüber hinaus zunehmenden Antisemitismus im Alltag erfahren müsse.

Drei weitere Termine sind im Januar 2024 für die Verhandlung vorgesehen. Ein Urteil wird Ende Januar erwartet.