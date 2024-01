Brandanschlag antisemitisch motiviert? Plädoyers gehen weit auseinander

Aus welchem Grund könnte der 47-Jähriger Angeklagte am 5. Juni 2021 Feuer an der Ulmer Synagoge gelegt haben? Bei den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidiger gehen beim zweiten Verhandlungstag im Fall der versuchten schweren Brandstiftung bei der Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm die Antworten dazu weit auseinander.

An jenem Junimorgen soll der Angeklagte rund zwei Liter Benzin an die Fassade der Ulmer Synagoge verteilt und dann angezündet haben. Nach dem Tatverdächtigen wurde wenige Tage nach der Tat öffentlich gefahndet, jedoch hatte der sich in die Türkei abgesetzt. Erst, als der 47-Jährige mit türkischer Staatsbürgerschaft im Juli 2023 über den Flughafen Stuttgart nach Deutschland einreisen wollte, konnte der Mann festgenommen werden. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft.

Angeklagter ist voll schuldfähig

Während die Aussagen von Verwandten und Bekannten am zweiten Prozesstag zwar immer wieder darauf hinausliefen, dass der Angeklagte kurz vor der Tat „verändert“ und „verwirrt“ gewesen sein soll, dies aber nie wirklich für das Gericht nachvollziehbar begründet werden konnten, zeichnete der Bericht eines psychologischen Gutachters ein deutlich klareres Bild: Aufgrund der ihm vorliegenden Akten und den Gesprächen mit dem Angeklagten sei von „keiner relevanten psychischen Störung zur Tatzeit“ auszugehen.

Der Brandfleck an der Wand der Synagoge war auch noch lange nach der Tat zu sehen. (Foto: dpa )

Bereits am ersten Prozesstag hatte der Gutachter von Gesprächen mit dem Angeklagten berichtet, in denen dieser die Tat eingeräumt hatte. Mit dem Brandanschlag habe er „ein Zeichen setzen wollen“. Ihn habe gestört, dass sich in seiner Heimat niemand für das Leid der Palästinenser in Israel und vor allem der Kinder interessiere, so soll seine Erklärung gegenüber dem Gutachter gewesen sein.

Angeklagter soll nicht gewusst haben, dass es sich um Synagoge handelt

Als Ulms Rabbiner Shneur Trebnik am ersten Prozesstag berichtete, wie sehr der Brandanschlag vor zwei Jahren die jüdische Gemeinde verunsichert hatte, dass einige sogar darüber nachdachten, wegzuziehen, hatte der Angeklagte unerwartet das Wort ergriffen und sich für die Tat entschuldigt. Er habe nichts gegen Juden und wollte zu keinem Zeitpunkt, dass Menschen zu Schaden kommen. Dass es sich bei dem Gebäude, dessen Fassade er an jenem Junimorgen mit Benzin begoss und anzündete, um eine Synagoge handelt, habe er gar nicht gewusst.

Diese Aussage jedoch konnten ihm weder Staatsanwaltschaft noch sein eigener Verteidiger so wirklich abkaufen. Dennoch unterschieden sich die Plädoyers nach Ende der Beweisaufnahme gravierend. Während der Vertreter der Staatsanwaltschaft Stuttgart, die aufgrund des hohen politischen Interesses für den Fall zuständig ist, eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten forderte und von einer durchaus antisemitischen Tat sprach, forderte Verteidiger Stefan Holoch eine Strafe in Höhe von 150 Tagessätzen. Seine Begründung dazu: „Nach Deutschland ist er freiwillig zurückgekehrt mit dem Wissen, dass aufgrund der Tat hier nach ihm gefahndet wird.“

Antisemitisch motivierte Tat?

Außerdem habe er sich vor Gericht für die Tat entschuldigt. „Ich erkenne bei ihm absolut kein antisemitisches Denken. Zudem wurde bei einer Durchsuchung seiner Wohnung nichts gefunden, das darauf hindeuten würde. Keinerlei Kampfschriften oder ähnliches, was man in dem Zusammenhang sonst immer findet“, so Anwalt Holoch weiter. Dass die jüdische Gemeinde noch am selben Tag der Tat Gottesdienst feierte, spreche dafür, „dass man dort schnell wieder zum Alltag zurückgekehrt ist“ und die Tat keine großen Auswirkungen gehabt habe. Der Brand müsse seiner Ansicht nach eher in die Kategorie jener Straftaten fallen, die derzeit wegen des Nahostkonflikts begangen werden, etwa Schmierereien an Fassaden, die Freiheit für Palästina forderten.

In den Augen des Staatsanwalts, der nach dem Plädoyer des Verteidiger erneut das Wort ergriff, dürfe die Tat aber keineswegs kleingeredet werden. Er unterstrich die Ausführungen des Ulmer Rabbis vor Gericht, der von großer Verunsicherung innerhalb der jüdischen Gemeinde in Ulm nach dem Brandanschlag berichtete - von Kindern, die sich nicht mehr trauten, sich öffentlich als Juden zu zeigen. „Man darf in Deutschland gegen die Politik Israels demonstrieren. Auf keinen Fall aber darf man sich an jüdischen Einrichtungen vergreifen. So etwas muss der Rechtsstaat hart sanktionieren“, betonte Staatsanwalt Patrick Bader.

Ein Urteil in dem Verfahren wird am kommenden Dienstagvormittag erwartet.