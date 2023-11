Am frühen Montagmorgen rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in Ulm aus. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Anwohner gegen 2 Uhr den Brand auf dem umzäunten Gelände einer Firma in der Thalfinger Straße und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei rückten aus, um den Brand zu bekämpfen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen, jedoch sind die genauen Ursachen für das Feuer bislang unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich von Abfallcontainern aus. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Gebäude sowie ein Fahrzeug über und verursachten erhebliche Schäden.

Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.