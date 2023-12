Beyerle, Sturm und Gölz erfolgreich

Das traditionelle Hallensportfest in Ulm hat Athleten aus der Region angelockt. Darunter auch das erfolgreiche Team des LAC Essingen. Einige Essinger Athleten zeigten bereits nach der ersten Trainingsphase Meisterschaftsform und sicherten dem LAC Essingen drei Tagessiege in den Altersklassen U20 und U16.

Die Mehrkämpferin Annika Stürzl belegte bei den Frauen über die 60 Meter Hürden in 10,75 Sekunden den sechsten Platz. Bei der Jugend U20 war Mehrkämpfer Benjamin Beyerle am Start. Im Sprintdreikampf (30 Meter fliegend, 30 Meter aus dem Startblock und 60 Meter) sicherte sich der Essinger den Tagessieg. Auch im Hochsprung war er mit 1,82 Metern der Tagesbeste.

Saskia Zeller (U18) absolvierte das gleiche Programm wie Beyerle. Die Essingerin, die im Mehrkampf und über die Mittelstrecke zu Hause ist, konnte im Hochsprung mit dem fünften Platz (1,42 Meter) und im Sprintdreikampf einen starken sechsten Platz belegen. Hannah Schatz (U18) wurde im Kugelstoßen Neunte. Mit sieben Athleten war der LAC Essingen bei der Jugend U16 in den verschiedensten Disziplinen stark vertreten. Der Stabhochsprungnachwuchs des LAC Essingen glänzte dabei und erfüllte die Qualifikationsnorm in dieser Disziplin für die Landesmeisterschaften. Philipp Sturm (M15) sicherte dem Essinger Team mit persönlicher Bestleistung (PB) von 3,35 Meter den Tagessieg im Stabhochsprung und untermauerte seine Ausnahmestellung in dieser Disziplin im Land. Neo Weber (M15) mit neuer PB und 3,05 Metern als Zweiter sorgte für den Doppelsieg. Kian Janouschek (M15) mit 2,45 Metern vervollständigte das starke Mannschaftsergebnis mit dem fünften Platz. Elisabeth Gölz W15 konnte sich im Weitsprung mit neuer PB von 5,08 Metern einen weiteren Tagessieg für das Team des LAC Essingen und sich ebenfalls die Qualifikationsnorm für Landesmeisterschaften in der Halle sichern. Über die 60 Meter wurde sie in 8,61 Sekunden Fünfte. Charlotte Wagner konnte beim Hochsprung gleich zu Beginn der Hallensaison nahe an ihre persönliche Bestleistung heranspringen und mit 1,36 Meter den elften Platz erzielen. Im Weitsprung wurde die Essingerin mit neuer persönlicher Bestleistung Zwölfte. Jacob von Cube (8,35 Sekunden), Philipp Sturm (8,37 Sekunden) und Kian Janouschek (8,42 Sekunden), alle M15, belegten beim Sprint über die 60 Meter die Plätze acht bis zehn. Nur knappe zwei Zehntelsekunden fehlten damit den drei LAClern zur Erfüllung der Qualifkationsnorm. Besser lief es für Mattis Orthen (M15). Der Essinger konnte im Kugelstoßen mit starken 10,05 Metern die Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaften knacken und den dritten Platz belegen. Im Weitsprung bestätigten Orthen (4,87 Meter, achter Platz), von Cube (4,65 Meter, neunter Platz) und Weber (4,61 Meter neunter Platz) den Aufwärtstrend aus den Trainingseinheiten. Alle drei Essinger erzielten hier persönlichen Bestleistungen.