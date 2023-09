Beworfen, bespuckt und unsittlich berührt

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Sonntagmorgen zwei Zugbegleiterinnen in unterschiedlichen Zügen auf der Strecke Ulm Hauptbahnhof in Richtung Laupheim/West und zurück beschimpft und belästigt. Dies teilt die Polizei mit. Bisherigen Informationen zufolge soll sich der Tatverdächtige gegen acht Uhr in dem Zug von Ulm Hauptbahnhof in Richtung Laupheim/West aufgehalten haben, als er hier offenbar eine Zugbegleiterin nach der Fahrausweiskontrolle mit einer zusammengeknüllten Bäckereitüte bewarf und sie anschließend bespuckte. Als der Mann, der mit einer weiblichen Begleitung unterwegs war, am Bahnhof Laupheim/West den Zug verließ, kam es circa eine Stunde später zu einem weiteren Vorfall. Laut aktuellen Erkenntnissen stieg hier der gleiche Tatverdächtige mit seiner Begleitung gege 9 Uhr am Bahnhof Laupheim/West erneut in den Zug in Richtung Ulm und fasste einer anderen Zugbegleitern unsittlich an ihr Gesäß.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und der im Raume stehenden sexuellen Belästigung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden. Bei dem Täter soll es sich in beiden Fällen um einen circa 25 Jahre alten, südländisch aussehenden Mann mit dunklen Haaren handeln. Dieser war offenbar in Begleitung einer ebenfalls circa 25 Jahre alten, korpulenten, blonden Frau mit hellen Teint. Bekleidet war diese wohl mit einem rosafarbenen Kapuzenpullover.