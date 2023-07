Betrunkener attackiert Casino–Mitarbeiterin

In einem Spielcasino im Ulmer Hauptbahnhof ist es am Freitag zu einer Körperverletzung durch einen 27–Jährigen gekommen. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, soll eine 53–jährige Angestellte den Mann gegen 23.45 Uhr auf den baldigen Ladenschluss aufmerksam gemacht haben. Dieser reagierte auf diese Ansprache offenbar umgehend aggressiv und attackierte die Geschädigte durch einen Schlag auf die Schulter, so die Polizei. Von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte konnten den mit über zwei Promille alkoholisierten Mann kurze Zeit später noch im Casino antreffen und anschließend auf die Dienststelle bringen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung.