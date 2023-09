„Ich bin Manuel, 32 Jahre alt, und spiele seit knapp 15 Jahren.“ Mit diesen Worten beginnt er, Manuel, seine Geschichte. Dass sein Rufname in der Zeitung auftaucht, sei für ihn in Ordnung, sagt er.

Ansonsten möchte er lieber anonym bleiben ‐ zumal er im Moment noch in Haft sitzt. Er möchte aber über seine Glücksspielsucht sprechen. Darüber, wie sie ihn finanziell ruinierte und in die Kriminalität hat rutschen lassen.

Die Sucht kam schleichend

Manuel wirkt ruhig, fast schon gelassen, als er anfängt zu erzählen. Bedacht und reflektiert rollt er sein Leben seit seinen Teenager-Tagen auf. Wann genau er der Sucht verfallen sei, könne er nicht mehr rekonstruieren, sagt er. Es sei ein fließender Übergang gewesen.

Freigang fürs Pressegespräch

„Mit 16 oder 17 sah ich schon ziemlich erwachsen aus“, erinnert sich der heute 32-Jährige. Schon früh sei er an den Kneipenautomaten in seiner kurpfälzischen Heimat gesessen ‐ stundenlang und zunächst aus reiner Langeweile, wie er sagt. Mit 18 ging es dann ‐ ganz legal ‐ in die großen Spielhallen in Mannheim und Umgebung. Und das Spiel nahm seinen Lauf.

In Spielhallen wie dieser machte Manuel seine ersten Glücksspiele. (Foto: dpa )

Für das Pressegespräch, zu dem das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises eingeladen hatte, darf Manuel die Justizvollzugsanstalt Ulm verlassen. Man merkt ihm an, wie wichtig es ihm ist, die Gefahren der Sucht an seinem Beispiel in die Öffentlichkeit zu tragen ‐ und zu warnen.

Online ließ sich plötzlich auf alles wetten

„Die Einsätze waren anfangs aber noch marginal“, betont er. Hin und wieder sei auch mal ein kleiner Gewinn herausgesprungen. Und so ging es zunächst auch weiter, als Manuel mit dem Aufkommen der Online-Sportwetten sein Spiel vom analogen Automaten in die digitale Welt verlagerte. Badminton, Cricket, Junioren-Volleyball: Wetten ließ es sich auf fast alles. Womöglich steckte er damals schon mitten in der Sucht.

Die großen Beträge folgten dann „gemütlich auf dem Sofa liegend“, als sich Manuel am Handy oder Laptop den Online-Casinos widmete. Geld aufladen und es direkt wieder einsetzen ‐ Tag für Tag.

Betrug, Haft und 100.000 Euro Schulden sagt Manuel.

50 Cent, ein Euro, zwei Euro, zehn Euro. Langsam, aber stetig wurden die „Walzenumdrehungen“ am digitalen Glücksspielautomaten immer teurer.

27. September Bundesweiter Aktionstag zur Glücksspielsucht „Die Glücksspielsucht ist eine verdeckte Sucht.“ Daher sei sie für das Umfeld nicht so offensichtlich wie die Alkohol- oder Drogensucht, erklärt Andrea Rösch, Beauftragte für Suchtprävention für Ulm und den Alb-Donau-Kreis, beim Pressegespräch. Auch deshalb sei die Sucht für Familie und Freunde oftmals lange nicht erkennbar, genauso wie für die Betroffenen selbst. Trotzdem kreisen die Gedanken eines Glücksspielsüchtigen ständig ums Spielen – bis ihnen die Problematik bewusst wird. Doch der Weg aus der Sucht ist mühsam. Auf das hohe Suchtpotenzial, das vor allem von Online-Glücksspielen ausgeht, soll der bundesweite Aktionstag am 27. September aufmerksam machen. Vor allem die Schnelligkeit und die ständige Verfügbarkeit des Online-Spiels sei das Verlockende. „Es passiert sehr viel auf dem Bildschirm“, erklärt Christian Merbach von der Ulmer Caritas-Suchtberatung. Der Drang weiterspielen zu wollen, steigt. Oftmals niedrigen Gewinnen stehen dann häufig hohe Verluste gegenüber. Schnell folgen die ersten Schulden. Ein Drittel der Ratsuchenden bei der Caritas haben laut Merbach bis zu 10.000 Euro Schulden angehäuft. Der Rest – vor allem Männer – sogar noch mehr, fasst er zusammen. „Und die Hilfesuchenden werden immer jünger.“ Laut einer aktuellen Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind hierzulande rund 430.000 Menschen von einem problematischen Glücksspielverhalten oder einer Glücksspielsucht betroffen. Auch deshalb versuchen Landratsamt und Caritas mit ihren Angeboten, Angehörige von Betroffenen zu unterstützen, aber auch Jugendliche zu sensibilisieren – um gar nicht erst in die Gefahr zu geraten, in die Glücksspielsucht zu rutschen. (phe)

Die Versuche aufzuhören waren zaghaft

Gewinne sprangen dabei aber selten heraus. Trotzdem habe er sich von den seltenen Erfolgserlebnissen blenden lassen. Denn hin und wieder sprang auch mal ein fünfstelliger Betrag heraus. „Dann habe ich mir gesagt: Ich höre auf“, blickt Manuel zurück.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sei ihm bewusst gewesen, dass er ein Problem habe. Sogar sperren ließ er sich für die Plattform, im Glauben, die Finger nun davon lassen zu können. Aber es winkten Freispiele, die hohe Gewinnchancen zu versprechen vermochten.

Ich habe mich sofort wieder getriggert gefühlt, gibt der 32-Jährige zu.

Der Rückfall ließ nicht lange auf sich warten ‐ und die Einsätze stiegen weiter.

Schicksalsschlag war nicht der Wendepunkt

Ein „persönlicher Schicksalsschlag“ in der Familie habe ihn später dazu gebracht, sein Leben von Grund auf umkrempeln zu wollen. Er hängte seinen Job an den Nagel, bekam von seinem damaligen Arbeitgeber eine hohe Abfindung und verließ die Region Mannheim. Trotz des Willens, sein Leben aufzuräumen, blieb das Zocken weiterhin sein Begleiter. „Ich habe danach meine freie Zeit intensiv für das Glücksspiel genutzt“, erinnert er sich.

Manuel glaubte, der große Gewinn hätte jederzeit kommen können

Zu diesem Zeitpunkt waren es längst keine 10-Euro-Walzenumdrehungen mehr. „Pro Mausklick waren plötzlich 500 Euro weg“, so Manuel. „Ich war immer der Meinung, dass heute mein großer Tag kommen könnte“, erklärt der 32-Jährige das Weitermachen. „Alle meine Probleme hätten plötzlich Geschichte sein können.“

Das Arbeitslosengeld hatte ich damals schon am ersten Tag verspielt, erinnert sich Manuel.

Doch sein Bankkonto rutschte weiter ins Minus, die Schulden fingen langsam an sich zu türmen. Ein nächster Tiefpunkt folgte, als er seinen damals neuen Job verlor. „Das Arbeitslosengeld hatte ich damals schon am ersten Tag verspielt“, gibt er zu. Die Geldsorgen wuchsen, die Schulden sowieso und auch der Kühlschrank sei immer häufiger leer geblieben.

Geldsorgen ließen ihn in die Kriminalität rutschen

„Dann habe ich angefangen, die ersten moralischen Grenzen über Bord zu werfen.“ Manuel rutschte in die Kriminalität. Nur über Online-Betrug, wie er es beschreibt, habe er zu dieser Zeit an Geld kommen können ‐ denn das Spielen habe weiter finanziert werden müssen. Und trotzdem:

Die Schulden sind weitergewachsen und die kriminellen Handlungen haben zugenommen, bis Manuel ins Gefängnis musste.

So weit, dass er schließlich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Ein abermaliger Wendepunkt in seinem Leben? Nein, sagt er. „Ich habe es einen ganzen Monat lang geschafft, sauber zu bleiben.“ Dann loggte er sich wieder im Online-Casino ein.

Manuel habe sich oft von den so attraktiv klingenden Angeboten verlocken lassen. (Foto: Arno Burgi )

In seiner Scham vertraute er niemandem seine Probleme an. Stattdessen habe er sich immer weiter hineingeritten: ins Zocken, in die Schulden, in die Kriminalität ‐ und keinen Ausweg gefunden.

Mit 100.000 Euro Schulden ins Gefängnis

Ein Teufelskreis, aus dem er einfach nicht ausbrechen konnte. „Obwohl ich wusste, dass es immer schlimmer wird“, sagt er, „war der Wille aufzuhören, einfach nicht da.“

Und er landete deshalb abermals vor Gericht - dieses Mal musste er in Haft. „Das war natürlich ein großer Dämpfer“, erinnert sich Manuel. Aber durch das Urteil hätten sich die Probleme nicht einfach in Luft aufgelöst. Das seien seine Gedanken gewesen, als er damals das Gerichtsgebäude verließ. „Ich hatte immer noch über 100.000 Euro Schulden“, sagt er.

Flucht vor der Realität

Das Bewusstsein des riesigen Suchtproblems auf der einen Seite, das Zocken als Zufluchtsort, um aus der Realität zu fliehen, auf der anderen. Doch noch immer habe er sich von niemandem helfen lassen wollen. „Ich habe sehr stark von mir abgelenkt“, sagt er heute.

Spieler sind gute Lügner, vor allem zu sich selbst, so Manuel, der den Schein habe wahren wollen.

Denn nach außen sollte weiterhin die heile Welt im Vordergrund stehen ‐ bis er im Februar vergangenen Jahres dann schließlich seine bis heute andauernde Haftstrafe antreten musste.

Nach der Haft will er alles anders machen

Ende des Jahres könnte er entlassen werden und sein Vorhaben, gänzlich von der Sucht wegzukommen, endlich angreifen. „Ich plane, eine vollstationäre Therapie zu machen. Ich muss mir nach der Haft unbedingt weiterhelfen lassen“, sagt er.

Es ist ein Irrglaube zu denken, dass die geschützte, warme Haft einen frei macht von der Sucht. Manuel

Seit etwa einem Jahr besucht Manuel ‐ parallel zur Haft ‐ einmal wöchentlich die Caritas-Spielergruppe. „Es ist schwer, sich selbst die Spielsucht einzugestehen“, erzählt er. „Aber dort habe ich gemerkt, dass ich nicht allein bin in der Situation.“ Auch deshalb sei jedes einzelne Treffen so wichtig für ihn ist. Denn das Wichtigste sei der Austausch. Ganz urteilsfrei und mit viel Empathie, sagt er.

Glücksspielsucht werde unterschätzt

„Ich bin der Meinung, dass die Gefahren, die das Glücksspiel mit sich bringt, in der Gesellschaft nicht so richtig wahrgenommen werden“, hebt er hervor. „Wie kannst du nach so etwas süchtig werden?“, sei eine Frage, die er ‐ auch jetzt in der Haft ‐ regelmäßig zu hören bekomme. „Das wird komplett unterschätzt“, betont der 32-Jährige.

„Mein Berufsleben ist dadurch ruiniert. Ich erwarte aber kein Mitleid dafür, dass ich kriminell geworden bin“, hebt er hervor. Denn mit den Konsequenzen müsse er leben. Vielleicht könne seine Geschichte eine Warnung sein, sagt er und rät: „Sucht euch Hilfe.“

Das offene Gruppenangebot der Caritas Ulm findet jeden Mittwoch ab 17 Uhr in der Suchtberatungsstelle (Olgastraße 152) statt. Betroffene können sich hier kostenlos und anonym mit anderen austauschen.