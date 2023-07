Betrüger geben sich als Polizisten aus

Das Polizeipräsidium Ulm warnt vor betrügerischen Telefonanrufen in den Landkreisen Biberach, Heidenheim, Göppingen, dem Alb–Donau–Kreis und der Stadt Ulm. Wie die Polizei mitteilt, sollen sich die Unbekannten als falsche Polizeibeamte ausgeben und versuchen, die Angerufenen um ihr Erspartes zu bringen. Am Donnerstag, 27. Juli, seien mindestens zehn dieser Fälle in den genannten Kreisen gemeldet worden. Die Anrufer sprachen laut Polizei unter anderem von einem schweren Unfall und forderten von den Angerufenen eine Geldzahlung. Es sei nicht auszuschließen, dass auch Bewohnerinnen und Bewohner anderer Regionen im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm solche Anrufe erhalten. Die Angerufenen sollen das Telefonat umgehend beenden und anschließend die 110 wählen.