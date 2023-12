Beste Job in der Pflege in Ulm

(sz) Pflegefachpersonen sind nah am Menschen.„Ein Beruf, der für viele nicht nur sinnstiftend, sondern auch für das gesamte Krankenhauswesen relevant ist“, heißt es in der Pressemitteilung des Universitätsklinikums Ulm. Dennoch sind ausgeschriebene Stellen oft wochenlang vakant und es fehlt an Nachwuchs. Laut einer „Stern“-Umfrage durch das Rechercheunternehmen MINQ (Munich Inquire Media) zählen das Universitäts-klinikum Ulm (UKU) sowie die RKU-Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) zu den Universitätskliniken Deutschlands mit den besten Arbeitsbedingungen in der Pflege.„Die Auszeichnung durch das unabhängige Rechercheinstitut freut uns sehr und vermittelt uns den Eindruck, auf einem guten Weg zu sein“, sagt Udo X. Kaisers zu der „Stern“-Auszeichnung. „Dennoch sind wir uns darüber im Klaren, im Wettbewerb um Talente noch eine lange Strecke vor uns zu haben“, so Kaisers weiter.

Durch MINQ erhoben wurden unter anderem die medizinische Qualität, Arbeitsbedingungen, Finanzen/Vergütung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie berufliche Perspektiven. Das UKU und das RKU erhielten in den drei Kategorien „Arbeitsbedingungen“, „Familie“ und „Finanzen“ ein „sehr gut“ und gehören damit zu dem besten Viertel der Universitätskliniken im Land. Robert Jeske, Pflegedirektor am UKU, ist besonders stolz auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er legt Wert darauf, den Pflegebereich in Richtung einer exzellenten Patientenversorgung hin zu entwickeln.

Auch Helene Maucher, Pflegedirektorin am RKU, hat sich diesem Weg verschrieben, indem sie die Idee eines „Magnetkrankenhauses“ nach Ulm brachte. Das aus den USA stammende Konzept zertifiziert Kliniken, die es durch ihr strukturelles Umfeld schaffen, Mitarbeiter nicht nur „anzuziehen“, sondern diese auch langfristig zu halten und weiterzuentwickeln.

Sabine Albold ist bereits seit 35 Jahren als Pflegefachkraft am UKU sagt: „Im Umgang mit den Patientinnen und Patienten konnte ich mich somit was die Pflege betrifft stets weiterentwickeln und erlebe Innovationen der Medizin hautnah mit.“

Im Universitätsklinikum Ulm werden jährlich rund 50.000 Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Es verfügt über 1200 Betten und ist das größte Klinikum zwischen Ost-Württemberg, Schwäbischer Alb, Bodensee und Allgäu. Die RKU - Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm sind Kliniken der Maximalversorgung mit den Schwerpunkten Orthopädie und Neurologie. Die Orthopädische Universitätsklinik mit Querschnittge-lähmtenzentrum sowie die Neurologische Universitätsklinik mit Stroke Unit bilden zusammen mit der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin den Akutbereich des RKU. Das RKU ist eine hundertprozentige Tochter des Universitätsklinikums Ulm.