Ob Donauufer, Münsterplatz oder Schwörhaus: Viele Orte fallen einem ein, wenn man die Stichworte „Schwörmontag“ und „Nabada“ hört. Wohl kaum dürfte man dabei aber an die Justizvollzugsanstalt denken. Doch genau dort führt einen der Weg hin, wenn man mehr über das Nabada am Ulmer Schwörmontag erfahren will.

Traditionell fahren beim Nabada mehrere Themenboote die Donau hinab. Die einzige Ulmer Behörde, die ebenfalls ein Themenboot stellt, ist die Ulmer Justizvollzugsanstalt, kurz JVA. Vor zwölf Jahren wurde das erste Themenboot der JVA für das Nabada gestaltet. Seither sind sie jedes Jahr mit aufs Neue dabei. Unter ihnen ist Michael Siebenhaar, in der JVA als Krankenpfleger tätig. Nach Schichtende werkeln er und rund zehn weitere Mitarbeiter der JVA zwei Wochen vor Schwörmontag täglich bis in den Abend hinein, um dann an Ulms größtem Feiertag ein kreatives Boot präsentieren zu können.

Sieger erhält den Kübelespreis

Mehr als ein Dutzend Gruppen gestalten jedes Jahr Themenboote für das Nabada. Per Onlinevoting wird am Ende ein Sieger gekürt, das kreativste Boot erhält den sogenannten Kübelespreis. Zweimal haben den die Mitarbeiter der JVA bereits gewonnen.

Durch die Aktion werden wir von der JVA auch einmal mit etwas Positivem in Verbindung gesetzt. Michael Siebenhaar

Natürlich freue man sich über eine hohe Platzierung, so Siebenhaar. Doch ihnen gehe es vorwiegend um den „olympischen Charakter“, sprich: Dabeisein ist alles.„Die Stimmung beim Nabada ist etwas ganz besonderes. Es ist ein tolles Gefühl für uns als Gruppe“, sagt Siebenhaar. Sonst sei seine Arbeitsstelle in der Öffentlichkeit eher negativ behaftet.

„Durch die Aktion werden wir von der JVA auch einmal mit etwas Positivem in Verbindung gesetzt“, so Siebenhaar. Seine Chefin Jennifer Rietschler, Leiterin der Justizvollzugsanstalt Ulm, pflichtet ihm bei. „Der Schwörmontag ist für alte Ulmer wie mich heilig. Beim Nabada mit einem eigenen Themenboot mitmachen zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes“, betont sie. Zudem schweiße die gemeinsame Arbeit an dem Boot das Team „noch einmal auf einer ganz anderen Ebene zusammen“.

Team kann in Werksbetrieben arbeiten

Unterstützt werden die Themenboot–Gruppen des Nabada von der Stadt Ulm. Die stellt den Gruppen Material und, auf dem Bauhof, einen Platz zum Werkeln bereit. Doch im Vergleich zu den anderen Gruppen hat das Team der JVA einen entscheidenden Vorteil: In der Hauptanstalt in der Talfinger Straße, wo sich der offene Vollzug befindet, kann in den hauseigenen Werkbetrieben gearbeitet werden. Dort, wo normalerweise die Häftlinge arbeiten und etwa Möbel herstellen, wird kurz vor dem Schwörmontag nach Dienstschluss für das Themenboot kräftig gesägt, gemalt, gehämmert und geschraubt.

Auch in Sachen handwerkliche Expertise steht das Team der JVA gut da. Diejenigen, die beim Bootsbau mithelfen, sind Schreiner, Maler oder Schlosser und arbeiten in den Werksbetrieben der JVA als Betreuer der Häftlinge.

Die Schrift zum Beispiel muss groß sein, damit man sie vom Donauufer aus gut erkennen kann. Jennifer Rietschler

Handwerkliches Geschick ist beim Bau eines Themenboots durchaus nützlich. Denn die Maße müssen genau stimmen, damit das gebaute Gerüst am Ende auf die Ulmer Zillenboote passt. Auch andere wichtige Details müssen beachtet werden. „Die Schrift zum Beispiel muss groß sein, damit man sie vom Donauufer aus gut erkennen kann. Und es muss ein kurzer und knackiger Spruch sein“, so Leiterin Jennifer Rietschler.

Thema: Marode Brücken in Ulm

Mit ihrem diesjährigen Motto werden die Mitarbeiter der JVA sicherlich herausstechen. Zwar muss das Thema schon im Frühjahr festgelegt werden, doch schon damals war für das Team um Siebenhaar klar: Die maroden Brücken in Ulm sollen das Thema sein. „Inzwischen ist das Thema ja sogar noch aktueller geworden. Ein Glücksgriff also“, freut sich Jennifer Rietschler.

Ich bin froh, wenn ich bei der Themenbootgestaltung mal den Kopf ausschalten kann. Jennifer Rietschler

Während der Vorbereitungen tauschen Rietschler und Siebenhaar übrigens auch gerne mal die Rollen. Da Michael Siebenhaar einst eine Schreinerlehre absolvierte, koordiniert er die Bootsgestaltung — und macht seiner Chefin dabei dann die Ansagen. „Ich bin froh, wenn ich bei der Themenbootgestaltung mal den Kopf ausschalten kann. Deshalb bitte ich immer um niedere Arbeiten für mich“, sagt Jennifer Rietschler und lacht. Die Vorfreude auf den Schwörmontag ist ihr anzusehen. „Wenn man dann am Ende auf das Boot steigt und es losgeht — schon allein der Weg dahin, das ist ein ganz besonderes Gefühl“, schwärmt sie. Man fühle sich dann ganz stark mit der Stadt verbunden.

Der ganze Schwörmontag ist ein einziges Highlight. Jennifer Reitschler und Michael Siebenhaar

Siebenhaars emotionaler Höhepunkt: „Wenn ich am Schwörmontag gegen 5.45 Uhr hier in die JVA reinlaufe und unser Themenboot auf einen Tieflader geladen wird, um es zu den Zillen zu bringen, wir früh morgens durch Ulm fahren und Autofahrer zu lächeln beginnen, wenn sie uns mit dem Boot sehen.“ Dann wisse er, dass alles funktioniert hat und kann aufatmen. Doch, und da sind sich wohl nicht nur Jennifer Reitschler und Michael Siebenhaar, sondern alle Ulmer einig: „Der ganze Schwörmontag ist ein einziges Highlight.“