Beschussamt in Ulm bekommt neuen Leiter

Peter Dallhammer wurde mit Wirkung zum 1. Februar von Regierungspräsident Klaus Tappeser zum neuen Leiter des Beschussamts Ulm bestellt. „Mit dem Antritt von Peter Dallhammer als neuem Leiter führt das Beschussamts die Tradition der Exzellenz weiter“, heißt es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen.

Dallhammer bringe eine beeindruckende Laufbahn aus der Industrie mit ins Amt. Vor seinem Dienstantritt habe er umfangreiche Erfahrungen bei einem namhaften Waffenhersteller in Baden- Württemberg gesammelt. Sein fachlicher Hintergrund als Maschinenbauingenieur, besonders geprägt durch langjährige Tätigkeiten in der Entwicklung und Erprobung von Feuerwaffen, verspreche eine Bereicherung für die anspruchsvollen Aufgabenbereiche des Beschussamts zu sein.

„Peter Dallhammer bringt aufgrund seiner Erfahrung viel Know-how für die neue Position mit und zeichnet sich durch seinen Werdegang mit vielfach technischen Kompetenzen aus. Ich freue mich daher, dass wir ihn als kompetente Nachfolge für die Leitung des Beschussamts Ulm gewinnen konnten“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser bei seiner Amtseinsetzung. Dallhammer tritt die Nachfolge von Manfred Tonnier an, der zum 1. Mai 2024 in den Ruhestand geht.

Peter Dallhammer studierte Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen - eine Kombination, die seinen Bildungsweg sowohl in Deutschland als auch in England prägte. Seine Promotion erfolgte an der Universität der Bundeswehr Hamburg, wo er seine Forschung auf dem Gebiet der Innovation in der Waffentechnik vertiefte.