Berliner Ring in Ulm wegen Baurarbeiten gesperrt

Der Berliner Ring in Ulm wird vom 6. bis 11. September aufgrund von Straßenarbeiten gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Zufahrt zu den Klinken bleibt frei, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Es werde der Fahrbahnbelag erneuert.

Betroffen sei die Auf– und Abfahrt im Lehrer–Tal–Weg: Dort beginnen die Arbeiten am Mittwoch, 6. September, um 6 Uhr. Sie sollen bis Montag, 11. September, um 5 Uhr abgeschlossen sein.

Am Freitag, 8. September, beginnen gegen 20.30 Uhr die Arbeiten zur Belagserneuerung auf dem Berliner Ring nach der Einmündung Albert–Einstein–Allee in Richtung B 10. Gearbeitet wird während des gesamten Wochenendes. Auch diese zweite Baustelle soll am Montagmorgen, 11. September, mit Beginn des Berufsverkehrs, fertig sein.