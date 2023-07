Es ist nicht so, als wäre Volker Wissing nicht für Entschleunigung zu haben. Mit einem Gläschen Weißwein in der Hand plauderte der 53–Jährige am Ende des Podiumsgesprächs im Ulmer Stadthaus mit Unternehmern aus der Region über die Fallstricke der Verkehrswende. Sogar Klimaaktivisten reihten sich am Dienstagabend ein, um noch ein Schwätzchen mit dem Verkehrsminister halten zu können.

Chaos im Berufsverkehr

Das ging alles sehr zivilisiert vonstatten. Ganz anders am Morgen des Wissing–Besuchs, als Aktivisten mitten im Berufsverkehr die Adenauerbrücke blockierten und hunderte Verkehrsteilnehmer plötzlich im Stau steckten. Das Chaos war deutlich größer als bei einer Klebeaktion der „Letzten Generation“ in Ulm nur wenige Tage zuvor.

Die neuerliche Blockade sollte ein Ausrufezeichen sein in Richtung Wissing, der abends auf Einladung der „Südwest Presse“ im Stadthaus seine Politik erklären sollte.

Als der Verkehrsminister eintraf, legten sich draußen auf dem benachbarten Münsterplatz Dutzende Klimaaktivisten wie tot auf den Steinboden, um auf die teils tödlichen Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Wissing ist Protest gegen seine Person gewohnt. Die Aktion beeindruckte ihn nicht.

Ein Hoch auf den Individualverkehr

Stattdessen warf er den Aktivisten vor, die Gesellschaft zu spalten. „Die einen gegen die anderen. Das ist kein guter Ansatz“, sagte er. Die „Letzte Generation“ beschuldigte Wissing, den Individualverkehr abschaffen zu wollen — auch auf dem Land, wo man ohne Auto meist nicht weit kommt. Mit ihm sei dies nicht zu machen.

Was mit ihm ebenfalls nicht zu machen ist: ein Tempolimit. Und das, obwohl sich mittlerweile eine Mehrheit der Deutschen, das zeigen Umfragen, für eine solche Entschleunigung auf der Autobahn ausspricht. Wenngleich das eigentliche Limit strittig ist. Wie hoch soll es sein: 100 Stundenkilometer, 120 oder doch 130?

Millionen Tonnen CO2 würden eingespart

Beim Tempolimit kam Wissing ins Schleudern. Immerhin würden mit Tempo 120, so das Umweltbundesamt, jährlich rund drei Millionen Tonnen CO2 eingespart.

Ein vergleichsweise kleiner Beitrag, den das Verkehrsministerium aber womöglich gut gebrauchen könnte. Ein Vorwurf an das Wissing–Ressort lautet ja, dass dieses seine eigenen Klimaschutzziele reißt.

Aktivisten bezichtigen die Bundesregierung und Wissing sogar des Verfassungsbruchs, da sie das eigene Gesetz brächen.

Warum also verzichten auf diesen Hebel?

Wissing dazu in Ulm: Er sehe keinen Grund, diesbezüglich „irgendeine Kritik anzunehmen“.

Land stehe vor größeren Aufgaben

Für Irritationen sorgte Wissing im vergangenen Jahr mit seiner Aussage, dass ein Tempolimit schon allein daran scheitere, dass es nicht genügend Schilder gebe. In Ulm versuchte er es mit Argumenten, die die Bürger zumindest nicht für blöd verkaufen — und sagte, dass das Land vor anderen, größeren Aufgaben stehe.

Außerdem stießen E–Autos auf der Autobahn gar kein CO2 mehr aus. Hier wolle er ansetzen — muss er auch. Wissing ist auch Digitalminister und mitverantwortlich für den Ausbau der E–Mobilität.

Die größte Herausforderung hier aus seiner Sicht: die Verfügbarkeit der benötigten Energie. Das jedoch sei die „Baustelle“ von Robert Habeck.

Tempolimit habe nur einen kleinen Effekt

Zurück zum Tempolimit: Ein solches mache „großen Ärger“, erziele aber nur einen „kleinen Effekt“. Andersherum sei es besser: Kleiner Ärger, großer Effekt.

Die allermeisten Zuhörer im Stadthaus teilten diese Sicht jedoch nicht.

Immer wieder kassierte Wissing Buh–Rufe aus dem Zuhörerbereich. Es saßen auch Klimaaktivisten im Publikum. Doch sie ließen den Verkehrsminister ausreden (und buhten dann erst los, oftmals im Chor). Und auch Wissing selbst zeigte sich — wenngleich in der Sache anderer Meinung — versöhnlich. Er respektiere die Haltung seiner Kritiker und setze sich auch mit deren Argumenten auseinander.

Er sendete viele Ich–Botschaften

Der Abend war reich an „Ich–Botschaften“. Wissing betonte, dass er es sei, der jetzt die Ärmel hochkrempele und sich um die Bahn und deren Pünktlichkeit kümmere. Mehr Geld für die AG in Staatsbesitz sei jedoch keine Lösung, es fehle an Fachkräften, die den Umbau stemmen könnten. Auch das Deutschlandticket, so die Lesart Wissings, sei nur dank seines Einsatzes eingeführt worden — auf einen Schlag habe dies „eine Million Neukunden“ auf die Schiene gebracht.

Selbstkritik: Fehlanzeige. Stattdessen Fremdkritik. Die kam auch aus dem Publikum. Eine ältere Frau forderte Wissing auf, seinen Vorgänger Andreas Scheuer (CSU) wegen dessen Rolle im Mautdebakel (Scheuer unterschrieb trotz Warnungen Verträge) in Haftung zu nehmen. Ihr Vorschlag: Die CSU müsse den Schaden, der Deutschland durch Scheuer entstanden ist (243 Millionen Euro), aus den eigenen Mitgliederbeiträgen begleichen.

Wissing schmunzelte. Und entgegnete: Man prüfe, ob „handelnde Personen“ zur Verantwortung gezogen werden können. „Eine Viertelmilliarde Euro für nichts — das ist bitter“, sagte der Winzersohn aus Rheinland–Pfalz. Kurz danach ging der Abend in den gemütlichen Teil über.