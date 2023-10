Das Roxy in Ulm ist bekannt für sein breitgefächertes Programm, mehr als 270 Veranstaltungen gibt es dort im Jahr. Dabei werden bewusst auch jene Kunstformen gefördert, die als eher „alternativ“ betrachtet werden.

Vom 13. bis 15. Oktober kommt nun ein ganz besonderes Event ins Roxy, das Fest der freien Künste unter dem Motto „Alles im Fluss“. Das Besondere dabei: Kunstschaffende aus der Region dürfen sich anderen Künstlern aus ganz Deutschland mit einem bunten Programm vorstellen. Zusammenkommen werden Vertreter von 31 freien Theatern aus 14 Bundesländern.

Kulturszene im ländlichen Raum stärken

Hinter dem Fest der freien Künste steckt das Bundesnetzwerk „Flausen+“, dass sich zum Ziel gesetzt hat, freien Künstlern und Produktionsstätten eine Plattform zu schaffen. Im Fokus stehen kleine und mittelgroße Einrichtungen und die Idee, die Kulturszene abseits der großen Metropolen wie etwa Hamburg oder Berlin in ländlicheren Gegenden zu unterstützen.

Es geht um Austausch, Vernetzung und Fördermodelle ‐ wie eben das Flausen-Festival. Das Fest der freien Künste findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Die erste Ausgabe fand 2022 in Chemnitz statt. Mit dem Ulmer Roxy wurde nun ein Kooperationspartner für die zweite Ausgabe gefunden.

Das Programm umfasst 18 Veranstaltungen, darunter Konzerte, Theaterstücke, Workshops und andere künstlerische Darstellungen. Es gibt jedoch auch Programmpunkte, die intern nur für die Kulturschaffenden als Zeit für den Austausch angedacht sind. Denn die Szene sei mit durchaus vielen Themen beschäftigt, die jeden Kunstschaffenden umtreiben, betont der Leiter des Festivals, Ralph Würfel. So drehe sich bei den Gesprächen vieles um die Themen Generationenwechsel, Digitalisierung oder Klimaschutz.

Viele Veranstaltungen kostenlos

Alles drum herum ist auch und vor allem für das auswärtige Publikum bestimmt. Viele Veranstaltungen sind kostenlos. Das ist laut Henning Reinholz auch bewusst so gewählt worden, um die Hemmschwelle für den Besuch der Veranstaltungen gering zu halten. Das Festival sei, so betont Reinholz, eine Chance, um die abwechslungsreiche Kulturszene aus der Region kennenlernen zu können.

„Für uns ist das ein weiterer Meilenstein, so ein Festival bei uns haben zu dürfen“, betont Henning Reinholz. Die Ulmer Kulturszene habe durchaus einiges zu bieten ‐ und das könnten die Künstler bei dieser Veranstaltung nun unter Beweis stellen. Eines der Vorzeigeprojekte sei da etwa das Tanzlabor, dass es in Ulm seit zwei Jahren gibt.

Programmpunkte auch ausdrücklich zum Mitmachen

Sina Römer, die das Festival im Roxy mitorganisiert, betont: „Wir haben eine großartige Mischung an Veranstaltungen und da ist nicht nur Theater dabei. Es gibt etwa auch eine Breakdance Show.“

Auch eine Party mit DJ-Set ist am Samstagabend geplant. Manche Programmpunkte sind dabei ausdrücklich auch zum Mitmachen gedacht, wie etwa das „Shivadance“ am Sonntag, bei dem selbst mitgetanzt werden kann. Ein weiterer Tipp für Besucher, die mitreden wollen, ist laut Sina Römer die „Pussylounge“ am Sonntagabend. „Mehrere Generationen von Frauen tauschen sich hier zum Thema Feminismus aus, das Publikum wird dabei miteinbezogen“, die Organisatorin.

Premiere feiert am Freitagabend die Veranstaltung „Sex is muss“. Das Projekt zeigt „die Facetten der Weiblichkeit“ in Tanz, Musik und Schauspiel. Auch Konzerte gibt es im Programm, wie etwa das von „Patrick Wielands Gästeliste“ am Freitagabend.

Eine Sounderfahrung der besonderen Art stellt „Deep Dive“ am Samstagabend dar, bei dem Künstler zwischen Klassik, zeitgenössischer Musik und Improvisationen musizieren. Alle weiteren Programmpunkte sowie weitere Informationen zum Festival gibt es unter roxy.ulm.de.