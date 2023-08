Wenn schwere Unwetter oder andere Gefahren drohen, zählen oft Minuten: Die Stadt Ulm setzt nun auf eine neue Methode, um Bürger im Ernstfall zu informieren. Diese ist einfach, soll aber sehr effektiv sein.

Wie schnell sich Unwetter zur echten Gefahr entwickeln können, hat zuletzt wieder der schwere Hagelsturm in Reutlingen gezeigt. „Wir hatten auch in der Region immer wieder Katastrophenlagen, bei denen nicht alle Teile der Bevölkerung schnell genug informiert werden konnten“, sagte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch am Montag bei einem Pressetermin in Ulm. Von der Warnapp über Sirenen bis zur Warnung über die Medien reichen die Möglichkeiten bereits. Jetzt kommt in Ulm ein weiteres Instrument hinzu.

15 Anlagen gibt es bereits

Künftig sollen Bürger auch über die Werbetafeln der Firma Ströer informiert werden. 15 Stück davon gibt es derzeit im Ulmer Stadtgebiet, vor allem am Bahnhof, an Hauptverkehrsstraßen und in der Fußgängerzone. Darüber werden auch die Menschen erreicht, die keine Warnapp nutzen. Ein Ersatz aber seien die Werbetafeln keineswegs, betonte Ulms Feuerwehrkommandant Adrian Röhrle. Eher eine Ergänzung. „Wir müssen immer versuchen, die Bürger auf möglichst vielen Kanälen zu erreichen.“

Statt Werbung könnten auf den digitalen Tafeln dann im Ernstfall Informationen angezeigt werden, die Leben retten. Dabei kommt die Leitzentrale der Feuerwehr ins Spiel. Von dort aus werden die Meldungen abgesetzt, die Feuerwehr kann also direkt auf die Anlagen zugreifen. Zum Beispiel bei drohenden Orkanböen, bei Starkregen oder bei schweren Bränden, wie zuletzt dem Großbrand beim Elektroladen Jehle in der Blaubeurer Straße. Ulms Feuerwehrkommandant Röhrle rechnet damit, dass Großereignisse dieser Art etwa zwei bis fünf Mal im Jahr vorkommen könnten. „Wir versuchen die Werbetafeln sehr wohl dosiert einzusetzen.“ Auch die optische Aufmachung der Anzeigen bleibt bewusst einfach gehalten: gelbes Ausrufezeichen, rote und schwarze Schrift.

Zwei Nachteile

Technische Schnittstellen gibt es auch zum Warnsystem des Bundes. Und sobald die Gefahrenlage vorüber ist, soll auf den Werbetafeln eine Entwarnung zu sehen sein. Noch gibt es zwei kleine Nachteile: Die Anzeige erfolgt zunächst nur auf Deutsch. „Das ist nun mal die Amtssprache in Deutschland“, sagt Feuerwehrkommandant Röhrle. Und OB Czisch fügt hinzu: „Wir wissen schon, dass die Mehrsprachigkeit ein Riesenthema ist.“ Zwingend sei, dass die Meldungen auch auf Englisch und anderen Sprachen dargestellt werden. „Das ist nur eine Frage der Zeit.“

Über den zweiten Nachteil macht die Ströer–Regionalleiterin Evelyn Lerche kein Geheimnis: Bei einem Stromausfall wären auch die Werbetafeln vom Strom getrennt und blieben schwarz. Dennoch: In vielen Städten habe sich das Konzept bewährt. Und die Stadt darf die Warnungen kostenlos ausspielen. Dank einer Kooperation mit der Firma und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Wie gut das funktioniert, könnte sich bald schon zeigen: Am 14. September dieses Jahres steht wieder ein bundesweiter Warntag auf dem Programm.