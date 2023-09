Stress, Krankheit, Beziehungsprobleme: Oft haben Menschen niemanden, mit dem sie über ihre größten Sorgen und Ängste sprechen können. Manchmal will man auch die engsten Verwandten nicht mit seinen Problemen belasten.

Die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge Ulm/Neu–Ulm aber hören sich all das gerne an — und das rund um die Uhr. So offen das Ohr der Mitarbeiter, so anonym laufen die Gespräche ab. Nur wenige Menschen wissen, wer hinter dem Angebot steckt.

Die Anonymität ist gewahrt — auf beiden Seiten

Der Ort der Dienststelle ist streng geheim. Das hat zwei Gründe, erklärt Leiterin Miriam Sommer im Video.

„Für sie ist es ganz wichtig, dass sie ihre Probleme loswerden können, ohne ihren Namen sagen zu müssen.“ Oft falle es Menschen in einer Krisensituation schwer, sich der Familie oder Freunden anzuvertrauen.

Die Anonymität bei der Telefonseelsorge setze bei vielen die Hemmschwelle herab, zu sprechen. „Reden hilft“, erklärt Sommer. „Und der anonyme Raum bietet Schutz.“

Die Ausbildung bereitet die Ehrenamtlichen vor

Mehr als 14.000 Mal hat das Telefon im vergangenen Jahr geklingelt, also knapp 40 Mal am Tag.

Rund eine halbe Stunde dauern die Gespräche der 90 Ehrenamtlichen im Durchschnitt, die im Wechsel eines der beiden Telefone besetzen.

Während der Telefonate entstehen immer wieder Kritzeleien der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Einige davon wurden in der Dienststelle nun ausgestellt. (Foto: Philip Hertle )

Eine davon ist Margareta Rosenstock, die gerade ihre Schicht beendet hat. Seit drei Jahren ist die ehemalige IT–Trainerin bei der Telefonseelsorge und hat zur Vorbereitung eine knapp einjährige Ausbildung absolviert.

Eine Frage stand dabei im Mittelpunkt: Wie gehe ich am Telefon mit einer Person um, die sich gerade in einer Notlage befindet? Die Antwort gibt Margareta Rosenstock im Video.

Ob als Ausläufer der Corona–Pandemie, oder wegen der Unsicherheiten aufgrund des Krieges in der Ukraine: „Man hat nicht mehr den großen Kreis an Menschen, mit denen man sprechen kann. Manchmal tut es einfach nur gut, zu reden“, sagt Sommer. „Ein großes Thema ist die Einsamkeit. Deshalb ist das Zuhören bei der Telefonseelsorge so wichtig“, ergänzt die 66–jährige Rosenstock.

Auch junge Menschen vereinsamen zusehends

Inzwischen bietet die Telefonseelsorge auch einen Chat an, den vor allem Menschen zwischen 20 und 29 Jahren nutzen. „Die Einsamkeit trifft also nicht nur die Älteren“, so Leiterin Sommer — dazu würde auch die intensive Nutzung der Sozialen Medien beitragen. Vereinsamen statt verbinden, könnte man die Folgen von zu hohem Konsum dieser Plattformen zusammenfassen.

Die Einsamkeit trifft also nicht nur die Älteren. Leiterin Miriam Sommer

Die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge seien für diese jungen Menschen schnell erreichbare Vertrauenspersonen. Auch, weil der geschriebene Austausch eine noch größere Anonymität als das Telefon verspreche, sagt Sommer.

Oft würden sie aber mit der Frage konfrontiert, wie durch die größere Distanz überhaupt ein tiefes Gespräch entstehen kann. „Der Chat hat seine ganz eigene Dynamik“, erklärt Miriam Sommer.

Mit Worten und den im Chat verwendeten Emojis ließen sich gerade in der jüngeren Generation Gefühle und Stimmungen gut ausdrücken.

Anruf ersetzt keine Therapie

Welche Menschen sich an die Telefonseelsorge wenden, erklärt Miriam Sommer.

Sommer ist es deshalb wichtig zu betonen, dass der Anruf keine Therapie oder anderweitige Hilfe ersetze.

Wir dienen zwischenzeitlich als Puffer, sagt Leiterin Miriam Sommer

„Die Telefonseelsorge ist ein niederschwelliges Angebot für diese Anrufer“ und sei ein Bindeglied zu den fachlichen Beratungsstellen, zu denen die Ehrenamtlichen die Anrufer weitervermitteln. „Wenn diese aber zum Beispiel nachts nicht erreichbar sind, dienen wir zwischenzeitlich als Puffer.“

Werden die Schicksale für die Ehrenamtlichen zur Belastung?

Margareta Rosenstock schildert im Video ihre Erfahrungen — und was ihr nach einem Dienst hilft.

Es ist nur das Zeitfenster, das ich mit einem Anrufer verbringe. Margareta Rosenstock

„Die Erinnerung ist da, eine Belastung würde ich nicht sagen“, fasst sie zusammen. Auch hier spiele die Anonymität eine große Rolle. „Ich sehe die Leute nicht und weiß außer dem, was mir erzählt wird, nichts“, sagt sie. „Es ist nur das Zeitfenster, das ich mit einem Anrufer verbringe.“

Das ist die Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm

Die ökumenische Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm ist Teil eines deutschlandweiten Dachverbands und ist telefonisch rund um die Uhr unter den gebührenfreien Nummern 0800/1110-111 oder -222 erreichbar.

Die Ulmer Telefonseelsorge kümmert sich um Anrufer aus dem Stadtkreis Ulm, dem Alb-Donau-Kreis, dem Kreis Neu-Ulm, dem Kreis Günzburg, dem Kreis Heidenheim sowie dem Ostalbkreis. Wer sich selbst ehrenamtlich engagieren möchte, findet alle wichtigen Informationen online unter www.telefonseelsorge-ulm.de