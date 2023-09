Baustart für Flüchtlingsunterkünfte in Ulm

In den Ulmer Teilorten startet der Bau von neuen Unterkünften für Geflüchtete. Der Investition von insgesamt 16 Millionen Euro hat der Ulmer Gemeinderat bereits im Februar zugestimmt. Bereits am vergangenen Montag wurde mit dem Bau der ersten Flüchtlingsunterkunft in Unterweiler begonnen. In Donaustetten–Gögglingen ist der Baubeginn am Montag, 11. September, anschließend wird in Eggingen mit den Arbeiten begonnen.

Errichtet werden Holzhäuser in Modulbauweise. Diese hat die Stadt Ulm bei verschiedenen Anbietern gekauft, daher gibt es Unterschiede im Detail, grundsätzlich ähneln sich aber die Gebäude stark: Es handelt sich um zweigeschossige Gebäude mit Flachdach, deren oberes Geschoss über eine Außentreppe und einen Laubengang erschlossen wird, sodass innen keine Treppen und Treppenhäuser erforderlich sind, was Kosten und Fläche spart. Die meisten Häuser werden acht Zweizimmer–Wohnungen haben, die einfach ausgestattet sind, mit Duschbad, einer Toilette und Küchenzeile.

Insgesamt sollen in den acht geplanten Häusern 256 Personen unterkommen. Die Gebäude sollen, falls sie eines Tages nicht mehr für Geflüchtete genutzt werden, als Single– oder Studentenwohnungen vermietet werden.