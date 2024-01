„Es wird etwas kommen Richtung Wochenende, etwas Größeres. Wir sind in der Planungsphase“, erklärte Hanns Roggenkamp, Vize-Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen, bereits am Dienstag. Nun ist klar: Es wird am Freitag eine Kundgebung der Bauern auf dem Ulmer Münsterplatz geben.

„Wir wollen den Protest in die Stadt tragen“, betont der Landwirt aus Ermelau. Die Kundgebung in Ulm werde zusammen mit den angrenzenden bayerischen Bauernverbänden auf die Beine gestellt. Zudem laden die Landwirte aus dem Alb-Donau-Kreis, Ulm sowie Landkreis Neu-Ulm und Günzburg auch die Bauern aus den vielen benachbarten Landkreisen ein. „Der Aufzug am Freitag ist von 14 bis 16 Uhr genehmigt“, erklärt Roggenkamp, „die Reden am Münsterplatz beginnen gegen 15 Uhr“.

Geringe Zahl an Traktoren auf dem Münsterplatz

Es werde zwar „keine große Traktorendemo“, erklärt er, aber eine geringe Zahl an Trekkern werde auf den Münsterplatz fahren. Außerdem dürfe, wer wolle, natürlich mit dem Traktor anreisen und werde dann beim Ulmer Messegelände parken. Daher sagt der Landwirt auch: „Ein paar Traktoren werden unterwegs sein“, man rechne aber mit keinen weitreichenden Verkehrsstörungen.

Sollte sich in der kommenden Woche in Berlin nichts bewegen, werde es zudem „mit Sicherheit weitere Aktionen geben“. Entscheidend sei, dass das, was in Berlin entschieden wird, dem entspricht, was sich die Landwirte wünschen. Sei das nicht der Fall, „kann es zu einer weiteren Eskalation kommen“, warnt Roggenkamp.

Landwirte halten an ihren Forderungen fest

Man halte weiter an der Forderung fest: „Der Agrardiesel muss erhalten bleiben. Dann können wir über andere Dinge reden.“ Nur auf Erleichterungen an anderer Stelle wolle man sich nicht einlassen. Zum einen sehe man keine Möglichkeit, die Mehrbelastungen an anderer Stelle wieder reinzuholen, erklärt Roggenkamp.

Zum anderen haben man schon in den Jahren 2009 und 2019 groß demonstriert. „Es hat damals viele runde Tische gegeben.“ Doch rückblickend sei nichts in die Wege geleitet worden, was den Landwirten wirklich weitergeholfen hätte, sagt er.

Agrardiesel steht weiter ganz oben auf der Agenda

Natürlich gebe es auch andere Möglichkeiten, um die Landwirte zu unterstützen - etwa eine Gewinnglättung über mehrere Jahre, um Verluste auszugleichen. Ein Ansatz, um den kleinen Höfen vor Ort zu helfen sei zudem, dass man festlege, dass Artikel, die in deutsche Regale kommen, unter den gleichen Bedingungen produziert sein müssen, wie in Deutschland.

Denn letztlich gehe es um auskömmliche Preise für die regionale Landwirtschaft. Beim Thema Tierwohl müsse man eine Planungssicherheit sicherstellen, denn: „Jungen Landwirten fehlt aktuell oft der Mut, dass sie Geld in die Hand nehmen, um zu investieren.“

Doch die Zielrichtung sei nach wie vor, den Argardiesel, das heißt den ermäßigten Kraftstoff zu erhalten, weil man „etwas in der Hand haben“ möchte, betont Roggenkamp und stellt klar: „Wir sind nicht für Neuwahlen. Aber die Regierung muss sich Gedanken machen.“