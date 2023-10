Bauarbeiten in der Ulmer Straße in Wiblingen dauern länger

Die Bauarbeiten an der Ulmer Straße in Wiblingen, wo die Brücke an der Weihung saniert wird, verzögern sich um eine weitere Woche. Neuer Fertigstellungstermin ist der 23.Oktober. Das teilt die Stadt mit. Die Baufirma benötigt mehr Zeit, da Ausführungsmängel beseitigt werden müssen, heißt es. Probleme gibt es auch mit Passanten. Radfahrende halten sich nicht an die ausgeschilderte Umleitung und fahren durch das Baufeld, sodass sie die Arbeiten behinden. Die Stadt hat die Polizei gebeten, im Bereich der Baustelle verstärkt zu kontrollieren.