Barcelona Gipsy balKan Orchestra spielt im Roxy

Das Barcelona Gipsy balKan Orchestra (BGKO) gastiert am Samstag, 2. März, 20 Uhr, in der Roxy-Werkhalle in Ulm. Das BGKO ist eine international renommierte Band mit Musikern aus Barcelona, die sich mit ihren Neu-Interpretationen der traditionellen Musik des Balkans, des Mittleren Ostens und des Mittelmeerraums ein großes Publikum aller Ethnien und Altersgruppen in ganz Europa erspielt habe, heißt es in der Ankündigung. Die Musik sei geprägt durch die verschiedenen künstlerischen Einflüsse der Mitglieder des BGKO: Margherita Abita (Gesang, Italien), lvan Kovacevic (Kontrabass, Serbien), Julien Chanal (Gitarre, Frankreich) sowie die Spanier Pere Nolasc Turu (Geige), Fernando Salinas (Akkordeon), Xavi Pendón (Klarinette) und Albert Enkaminanko (Schlagzeug). Nachdem die Gruppe 2022 ihr zehnjähriges Bestehen feierte, präsentieren sie jetzt neue Originalsongs, die auf dem siebten Album der Band erscheinen werden. Nähere Infos auch zu Tickets gibt es auf www.roxy.ulm.de. Karten kosten im Vorverkauf 27,40 Euro und an der Abendkasse 30 Euro.