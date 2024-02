Band Madsen gastiert am 7. März in Ulm

Auf ihrer „Hollywood“-Tournee 2024 gastiert die Band Madsen am Donnerstag, 7. März, 20 Uhr, in der Roxy-Werkhalle in Ulm. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Die Musiker von Madsen seien eine Marke für sich, heißt es in der Pressemitteilung des Roxy. Ihr aktuelles Album „Hollywood“ stieg auf Platz eins der deutschen Charts ein, alle Konzerte ihrer gerade laufenden „Hollywood“-Tournee, Teil eins, sind ausverkauft. Doch gerade gaben Madsen den zweiten Teil ihrer Tournee bekannt. Die Band, bestehend aus den namensgebenden Brüdern Sascha, Johannes und Sebastian sowie deren Jugendfreund Niko Maurer, zählt seit fast 20 Jahren zu den erfolgreichsten Live- & Rock-Acts des Landes. „Hollywood“, im August 2023 veröffnetlicht, ist bereits das neunte Studioalbum der Band. Mit Songs voller Empathie, Liebe, Kraft und klarer Kante beweisen Madsen auf diesem Album, dass deutschsprachige Gitarrenmusik alles andere als belanglos sei, heißt es in der Mitteilung. Für das Konzert in Ulm sind noch Restkarten erhältlich (im Vorverkauf 44,85 Euro). Nähere Infos zur Band und zum Kartenvorverkauf gibt es auf www.roxy.ulm.de