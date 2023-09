Eigentlich war es ein Abend zum Feiern und Genießen mit Tanzeinlagen, Jazzmusik und Grillbuffet. Und das taten die geladenen Gäste bei der Geburtstagsfeier der Volksbank im Neu–Ulmer Wiley Club auch. Vorstandsvorsitzer Stefan Hell erinnerte in seiner Eröffnungsrede aber auch daran, dass die Volksbank 1863 eigentlich aus einer Not heraus entstanden war. Damals herrschte eine Kreditnot. „Vor allem der Mittelstand hatte immer wieder Probleme mit der Finanzierung“, erzählte Hell. Der Gewerbeverein regte damals an, eine Bürgerversammlung einzuberufen. Die Idee war, ein Kreditinstitut einzurichten, das vor allem dem Mittelstand dienen sollte. Wenige Wochen später wurde die „Gewerbebank zu Ulm“ gegründet. 70 Mitglieder zählte die Bank zu Beginn.

In der Anfangszeit diente das private Wohnzimmer des Kassierers Hermann Klemm als Bankstube. Die 70 Mitglieder bezahlten zunächst je einen Gulden Eintrittsgeld und verpflichteten sich, jeden Monat zwischen einem und 25 Gulden einzuzahlen. Bei 300 Gulden war ihr Geschäftsanteil erreicht, zahlten sie mehr ein, wurde das Geld angelegt. Für ihren Geschäftsanteil erhielten sie zudem Dividendenzahlungen. Rasch wuchs das Bankhaus und so mietete die Bank bereits 1872 auf dem Judenhof eigene Räume an. Schon fünf Jahre später stand der nächste Umzug an.

Geld in Wäschekörben

Bald schon riss die Bank die Millionengrenze bei den Geschäftsguthaben. Eine schwere Zeit erlebte sie während der Inflation nach dem ersten Weltkrieg. Damals brachten die Kunden Wäschekörbe voll mit fast wertlosen Geldscheinen zur Bank. Die musste zunächst ihre Öffnungszeiten verkürzen, dann zeitweise an drei Wochentagen schließen, weil die Kassenbeamten nicht mehr hinterherkam mit dem Geldzählen.

Im zweiten Weltkrieg wurde die Zweigstelle in der Hirschstraße zerstört. Als einziges Ulmer Bankgebäude blieb dagegen die Zentrale fast unversehrt. Und die Bank war in der Nachkriegszeit gefragter denn je. „Der Bedarf für den Wiederaufbau war immens groß“, berichtete Stefan Hell. Mit Krediten ermöglichte die Volksbank ihren Beitrag zum Wiederaufbau Ulms und der Region. In den 1950er und 1960er Jahren wuchs dann auch das Filialnetz. Hinzu kamen weitere Fusionen. Zuletzt fusionierten die Ulmer mit der Raiffeisenbank Biberach.

Geld für Projekte

Anlässlich ihres Geburtstag will die Bank nun 160.000 Euro an ehrenamtliche Projekte in der Region ausschütten. Eine Entscheidung darüber, wer bedacht wird, falle in Kürze, betonte Hell. Die Bewerbungen von Vereinen und Ehrenamtlichen hätte die Erwartungen bei weitem überschritten. Er stellte die Historie der Bank als Erfolgsgeschichte dar. „Wir können stolz auf unser Wachstum sein“, sagte er und fügte hinzu: „Genossenschaft besteht aus dem Wir.“ Der Abend im Ulmer Wiley Club klang dann schließlich so aus, wie er begonnen hatte: mit Musik und Tanz.