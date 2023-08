Das gesprochene und gedruckte Wort war sein Leben. Schon mit 16 Jahren begann Manfred Eichhorn zu schreiben, mehr als 40 Jahre führte er eine bekannte Buchhandlung in der Ulmer Innenstadt. Anfang August ist Manfred Eichhorn im Alter von 72 Jahren nun verstorben.

Was von ihm bleibt sind Romane, Gedichte, Theaterstücke, Märchen und Erinnerungen an eine ganz besondere Buchhandlung, die sich zunächst der linken Literatur, später vordergründig der Esoterik widmete.

Eichhorn war 1951 in Ulm geboren. Nach einer Buchhandelslehre folgten schnell die ersten Veröffentlichungen. 1973 eröffneten er und seine Frau Monika auch den Buchladen Eichhorn in der Ulmer Innenstadt.

Organisation der Literaturtage in Ulm

Sein erster Lyrikband kam 1974 heraus und trug den Namen „Illusion der Gräser“. In den kommenden Jahren wurden weitere Lyrikbände veröffentlicht, 1993 dann sein erstes Kinderbuch. Seine Leidenschaft zur Literatur machte Eichhorn auch durch die Organisation der Ulmer Literaturtage deutlich. Über mehrere Jahre organisierten Eichhorn und seine Frau die Veranstaltung, brachten hierfür unter anderem Alice Schwarzer nach Ulm.

Bekannt wurde Eichhorn auch durch seine Mundartstücke, die in der Region mehrfach von verschiedenen Theatervereinen aufgeführt wurden, wie etwa „Der Tod im Birnbaum“ oder „Das schwäbische Paradies“. Letzteres wurde zudem fürs Fernsehen inszeniert. Ein Klassiker der Weihnachtsliteratur wurde seine Werk „Die schwäbische Weihnacht“ mit diversen Mundart–Dichtungen.

Empfohlene Artikel Fridingen Die Scheiffeles und der Tod im Baum q Fridingen

Buchreihe schwäbische Krimis veröffentlicht

Zur Jahrtausendwende hin konzentrierte sich die Arbeit von Manfred Eichhorn auf das Genre der Heimatromane, angefangen mit „Der Weg auf dem Seil“ hin zu der sechsteiligen Krimireihe mit Kommissar Klaus Lott.

2016 schloss Manfred Eichhorn seinen Buchladen, das Schreiben jedoch hörte er nie auf. Auf seinem Bauernhof in Beuren bei Pfaffenhofen im Landkreis Neu–Ulm führte er in seinen letzten Lebensjahren ein ruhiges und zurückgezogenes Leben. Dort verstarb er schließlich am 1. August im Alter von 72 Jahren.