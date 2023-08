Auto verliert Anhänger

Ein verlorener Anhänger hat am Montag bei Ulm einen Schaden verursacht. Davon berichtet die Polizei in einem Schreiben.

Kurz vor 13 Uhr war ein 58–Jähriger mit seinem VW auf dem Kurt–Schumacher Ring bei der Einmündung zur Eselsbergsteige unterwegs. Dort löste sich der Anhänger von seinem Auto und machte sich selbstständig. Der Anhänger geriet in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 71–jährige Fahrerin sah den Anhänger kommen und stand bereits mit ihrem Skoda. Der Anhänger stieß mit geringer Geschwindigkeit frontal gegen den Skoda. Die Polizei Ulm–West nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Skoda auf 2000 Euro sowie am Anhänger auf mehrere hundert Euro.