Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Ein Auto ist am Sonntag in Ulm mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 5.30 Uhr. Ein 26–Jähriger fuhr mit seinem Peugeot vom Bahnhof in Richtung Neue Straße. Beim Abbiegen von der Friedrich–Ebert–Straße in die Neue Straße missachtete er eine rote Ampel. Dabei stieß er mit einer links neben ihm fahrenden Straßenbahn zusammen. Der 63–jährige Fahrer der Bahn blieb ebenso wie der Unfallverursacher unverletzt. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Peugeot auf 2000 Euro, an der Straßenbahn auf 7000 Euro.