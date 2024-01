Vier Wochen - derart kurz ist die Winterpause bei den Fußballern des SSV Ulm 1846 schon lange nicht mehr gewesen. Während der Ball in der Regionalliga Südwest noch bis Anfang März ruhen wird, ging es für die Aufstiegsmannschaft von Trainer Thomas Wörle bereits am vergangenen Wochenende wieder um Zählbares in der Dritten Liga.

„Rasenheizung sei Dank - oder eben auch nicht“, wie es am Sonntag zum Auftakt gegen die SpVgg Unterhaching (2:0) in der Ulmer Stadionzeitung „Spatzenblättle“ hieß.

„Heimspiele“ in Aalen ein Nachteil?

Denn ihr erstes Heimspiel im neuen Jahr mussten die Spatzen wegen fehlender Rasenheizung abermals im gut 75 Kilometer entfernten Aalen austragen, nachdem bereits die Partie gegen Borussia Dortmund II im Dezember auf die Ostalb verlegt worden ist.

Und: Auch die drei kommenden Heimspiele gegen Duisburg, Mannheim und Ingolstadt werden allesamt nicht im Donaustadion, sondern notgedrungen in der Aalener Centus-Arena stattfinden müssen. Ein Nachteil für die Ulmer Spatzen? Zumindest in der Theorie.

Würden auch nach München fahren, wenn's denn sein müsste. SSV-Anhänger

Das sagen Fans dazu

„Der Support wird heute vielleicht nicht ganz so stark sein, wie bei uns im Donaustadion“, meint zum Beispiel SSV-Fan Erwin, wenige Minuten vor dem Anpfiff.

Wie die meisten Mitglieder der aktiven Fanszene ist er am Sonntag mit dem Zug nach Aalen gereist und steht jetzt hinter dem Tor in Block V. Daheimbleiben sei für ihn keine Option gewesen, wie er bekräftigt. „Wir würden auch nach München fahren, wenn's denn sein müsste“, ergänzt Ben, der neben ihm steht.

Der Ulmer befürchtet, dass die gewohnten Abläufe der Spieler durch den Umzug nach Aalen etwas gestört sein könnten. „Egal, ob es die Umkleidekabine oder die Anreise ist - es sind einfach viele Dinge ungewohnt. Das könnte für uns zum Nachteil werden, muss es aber nicht.“

Warum der SSV Ulm in Aalen spielt Eine Rasenheizung ist laut DFB-Richtlinien Voraussetzung dafür, dass ein Verein in der 3. Liga spielen kann. Für die laufende Saison erhielt der SSV eine Ausnahmegenehmigung, muss seine Heimspiele im Winter jedoch in Aalen bestreiten. Für den Beginn der Saison 2024/2025 sagte die Stadt Ulm zu, in der Sommerpause die Rasenheizung einzubauen. Mehr zum Thema

Julian, der ebenfalls im V-Block steht, fügt hinzu: „Was halt schade ist für die Ulmer, dass ein paar Einnahmen flöten gehen durch die Geschichte.“ Höhere Stadionmiete, weniger Zuschauereinnahmen. „Aber sonst sind wir einfach froh, dass es weitergeht.“

Da, wo sonst die VfR-Fans stehen

Erwin, Ben und Julian gehören am Sonntag zu den etwas mehr als 4.150 Zuschauern, die den SSV Ulm 1846 beim Rückrundenauftakt in Aalen unterstützen. Zum Vergleich: Die bisherigen acht Heimspiele im Ulmer Donaustadion verfolgten im Schnitt mehr als 10.000 Zuschauer.

Das Beste aus der Situation machen. "Broken Society Ultras"

Werden lautstarke Fangesänge und aufwändige Choreographien normalerweise im D-Block des Donaustadions koordiniert, versammeln sich die Ultras bei den Ausweichpartien in Aalen geschlossen im Block V hinter dem Tor. Dort, wo normalerweise die Fans des VfR Aalen stehen.

„Das Beste aus der Situation machen“ und „unsere Mannschaft 90 Minuten nach vorne zu peitschen“ - das kündigten die „Broken Society Ultras“ des SSV Ulm vor dem „Heimspiel“ gegen Haching an, und riefen die Fans im gleichen Atemzug dazu auf, sich im Block und in der Stadt zu benehmen.

„Müssen Aalen ja auch dankbar sein“

„Wir müssen Aalen ja auch dankbar sein für die Möglichkeit, hier spielen zu dürfen. Deshalb gehen wir auch respektvoll mit dem Stadion um“, erklärt Chris, der ebenfalls hinterm Tor steht.

Wie ein Heimspiel fühle es sich heute aber eher nicht an, bedauert er. Ulm-Anhänger Ben bringt es schließlich auf den Punkt: „Die Spiele in Aalen haben eher Auswärtsspiel-Charakter.“

Und dennoch: Auf dem Platz gegen Unterhaching ist der „Heimmannschaft“ nichts von alledem anzumerken. Mit einem satten Fernschuss aus gut 20 Metern sorgt SSV-Stürmer Felix Higl nach 19 Minuten für die verdiente Führung. Kurz vor Schluss stellt Winter-Neuzugang Thomas Kastanaras mit seinem Premierentor den 2:0-Endsand her.

Wörle: Möchte mich bei Fans bedanken

Und die Fans? „Wir sind heute wieder super unterstützt worden“, lobt Ulms Trainer Thomas Wörle nach dem Spiel. „Sie haben genau wahrgenommen, was wir brauchen. Auch in den Phasen, in denen es für uns ein bisschen schwieriger war und wir gelitten haben.“ Generell sei die Unterstützung der Ulmer Fans „immer eine Wucht“, wie es der Coach formuliert.

Trainer Thomas Wörle war zufrieden mit der Stimmung gegen Unterhaching. (Foto: Dennis Bacher )

„Selbst in Aalen, wo nicht unser gewohntes Zuhause ist.“ Aber heute, beim zweiten von insgesamt fünf „Heimspielen“ auf der Ostalb, da habe es sich laut Wörle fast so angefühlt. „Dank der Fans, die mitgereist sind. Dafür möchte ich mich im Namen der Mannschaft bedanken.“