Ausstellung der Staiger Künstlerin Frauke Wright

Mit „Frauke Wright: My own little world“ setzt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis die Ausstellungsreihe lokaler Künstlerinnen und Künstler fort. In ihren Pastellzeichnungen hält Frauke Wright träumerisch anmutende Szenen fest, die wie Momentaufnahmen wirken, die aus dem Fluss der Zeit gerissen wurden.

Frauke Wright lebt und arbeitet seit 2016 wieder in ihrem Heimatort Staig, verbrachte aber zuvor viele Jahre ihres Lebens in den USA. Dort fand sie zur Kunst und studierte Grafik-Design. Seitdem entwickelte sie ihr Werk sowohl mithilfe von Kunstseminaren, als auch autodidaktisch immer weiter.

Die Ausstellung eröffnet am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 11 Uhr im Haus des Landkreises in Ulm. Landrat Heiner Scheffold begrüßt die Gäste. Das Rahmenprogramm der Eröffnung gestalten Margit Aberle, die einführende Worte zur Ausstellung spricht, sowie Martin Schenk am Klavier.

Einen Zugang zum Haus des Landkreises in der Schillerstraße 30 erhalten Besucherinnen und Besucher in der Zeit von 10.30 bis 11.15 Uhr über den Eingang Schillerstraße oder den Innenhof. Die Ausstellung läuft bis Freitag, 3. November, und ist in dieser Zeit während der allgemeinen Öffnungszeiten des Landratsamtes zugänglich. Also von Montag bis Freitag von 8 bis 12:30 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 17.30 Uhr.