Ausgezeichnete Forschung der Universitätsmedizin Ulm

Der Ulmer Virologe Konstantin Sparrer, Junior Group Leader am Institut für Molekulare Virologie am Universitätsklinikum Ulm (UKU), erhielt am 26. März im Rahmen der Frühjahrstagung der Gesellschaft für Virologie in Wien den Loeffler-Frosch Preis. Dies teilt die Klinikleitung mit. Der Preis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für Virologen im deutsch-österreichischen Raum und wird jährlich für herausragende wissenschaftliche Leistungen verliehen. Konstantin Sparrers Expertise ist die Erforschung der angeborenen Immunabwehr, das erste Verteidigungssystem des Körpers gegen Krankheitserreger.

In zwei seiner aktuellen Arbeiten hat der geborene Münchner grundlegende neue Konzepte entwickelt, die erklären, wie das angeborene Immunsystem zwischen „Freund“ und „Feind“ unterscheidet. Dies ist von entscheidender Bedeutung, damit das Immunsystem Krankheitserreger eliminieren kann, ohne Autoimmunkrankheiten zu verursachen. Beispielsweise konnte das Team um Konstantin Sparrer zeigen, dass der Körper nicht nur virale Bestandteile erkennt, sondern auch merkt, ob die Erreger noch aktiv, oder bereits „tot“ sind. „Wir sind stolz darauf, Konstantin Sparrer nach seinem Forschungsaufenthalt in den USA für eine Forschungskarriere in Deutschland gewonnen zu haben. Dass er nun mit dem Loeffler-Frosch-Preis ausgezeichnet wurde, freut uns sehr und wir gratulieren ihm recht herzlich“, sagen Frank Kirchhoff und Jan Münch, die gemeinsam das Institut für Molekulare Virologie am UKU leiten.