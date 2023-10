Der Fund eines Neugeborenen in einem Altglascontainer in Langenau hat Betroffenheit in der Region ausgelöst. Eine 38-jährige Tatverdächtige befindet sich in U-Haft. Das Baby ist laut Behörden außer Lebensgefahr und wurde nach dem Fund zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

Sobald die Behandlungen abgeschlossen sind, soll das Neugeborene zunächst in eine Pflegefamilie gebracht werden, die quasi für solche Fälle auf Bereitschaft sei. Wie es langfristig mit dem Säugling weitergeht, ist aktuell noch unklar und hängt von dem weiteren Verlauf der Ermittlungen ab.

Ein Zeuge war am Samstagnacht gegen 2 Uhr in Langenau unterwegs. Als er an besagtem Altglascontainer vorbeiging, habe er Geräusche vernommen. Glücklicherweise schaute er nach, entdeckte somit das Baby und verständigte die Polizei. Die nahm noch in derselben Nacht die Ermittlungen auf, stieß dabei rasch auf eine Frau aus dem nördlichen Alb-Donau-Kreis, die als Tatverdächtige in Frage komme. Das Baby wurde unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht.

Details zum Motiv noch nicht kommuniziert

Die Frau, mutmaßlich die Mutter des Säuglings, wurde währenddessen verhaftet, einer Richterin vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Details zum Fund sowie möglichen Motiven geben Polizei und Staatsanwaltschaft bisher nicht heraus. Vieles sei Täterwissen, das aufgrund der Ermittlungen deshalb noch nicht öffentlich gemacht werden dürfe.

Bekannt wurde lediglich, dass die Tatverdächtige wohl bei der Entbindung Hilfe per Telefon einer Mitarbeiterin eines Krankenhauses erhielt. Die Mitarbeiterin konnte jedoch keine weitere Angaben zu der Anruferin oder dem Gesundheitszustand von Mutter und Kind geben. Der Kontakt, so teilten die Ermittlungsbehörden mit, sei rasch wieder abgebrochen.

Derartige Fälle gibt es in der Region äußerst selten, dennoch gibt es gleich mehrere Anlaufstellen für Schwangere, die sich mit ihrer Situation überfordert fühlen und Hilfe brauchen, um genau solche Aussetzungssituationen, bei denen das Baby in große Gefahr gebracht wird, vermieden werden können.

Beratungsgespräche laufen in der Regel anonym ab, oftmals auch online oder per Telefon. Für Frauen, die nicht oder kaum Deutsch sprechen, gibt es meist das Angebot eines Dolmetschers.

Zum einen bietet die Familienberatungsstelle der Caritas, Telefon 0731/206320, derartige Beratungsangebote an. Unterstützung gibt es auch bei der staatlichen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung unter Telefon 0731/968570. Ebenfalls Hilfe bietet das bundesweite Hilfetelefon „Schwangere in Not“, das rund um die Uhr erreichbar ist.

Vertrauliche Geburt unter Pseudonym

Eine Möglichkeit ist die vertrauliche Geburt. Dabei bleibt die Identität der Mutter anonym, die Geburt läuft nach Absprache mit einer Beratungsstelle unter einem Pseudonym ab. Zunächst werden Neugeborene an Pflegestellen vermittelt, falls die Mutter sich umentscheidet, später dann zur Adoption vermittelt.

Die Daten der Mutter werden beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hinterlegt, da das Kind nach Erreichen des 16. Lebensjahres das Recht hat, die Daten einzufordern. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Mutter zuvor nicht ausdrücklich um die Geheimhaltung ihrer Daten gebeten hat, da sie durch die Offenlegung eine „Gefährdung für sich“ befürchtet.

In Deutschland gibt es auch sogenannte Babyklappen. Einen Säugling dort abzulegen ist illegal, selten werden Frauen in der Praxis aber wirklich strafrechtlich verfolgt. Meist wird beim Ablegen in einer Babyklappe eine „Notstandssituation“ unterstellt. Abgelegte Babys werden zur Adoption freigegeben.