Weil er Mitte Juli 2023 einen 31-Jährigen absichtlich mit seinem Auto erfasst haben soll, muss sich ein 24-Jähriger derzeit vor dem Landgericht Ulm verantworten. Der erste Verhandlungstag am Mittwoch war schnell vorbei, doch schon die Anklageschrift gibt besondere Einblicke in eine wohl seit langem andauernde Familienfehde - die womöglich in einen versuchten Mord mündete.

Mehrere Vorfälle sollen zu der eigentlichen Tat, weshalb der 24-Jährige vor Gericht steht, geführt haben. Da sich der Angeklagte wohl provoziert fühlte und sich an dem 31-Jährigen, der bei dem Verfahren als Nebenkläger auftritt, rächen wollte, soll er ihm und anderen Mitgliedern seiner Familie an einem Abend im Juli 2023 am McDonalds-Parkplatz in Ehingen aufgelauert haben. Als er den Nebenkläger schließlich auf den Eingang des Schnellimbiss-Restaurants zulaufen sah, soll er mit seinem BMW gezielt auf ihn zugefahren und beschleunigt haben.

Mit Kopf auf Asphalt aufgeschlagen

Laut Staatsanwaltschaft sei der Angeklagte so schnell gewesen, dass er Nebenkläger keine Chance mehr hatte, auszuweichen. Der Angeklagte, so die Vermutung, hat den 31-Jährigen frontal erfasst. Dieser soll über die Motorhaube und das Autodach geschleudert worden und dann mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen sein. Dort blieb er laut Anklageschrift bewusstlos liegen, der Angeklagte soll mit „quietschenden Reifen“ davongefahren sein.

„Der 31-Jährige hat sich bei dem Vorfall zwei Platzwunden zugezogen sowie mehrere Prellungen. Weitere Untersuchungen konnten nicht abgeschlossen werden, da sich der Mann gegen ärztlichen Rat selbst aus dem Krankenhaus entlassen hat“, erklärt die Vertreterin der Staatsanwaltschaft vor Gericht. Aufgrund „niederer Beweggründe“ deutet für die Staatsanwaltschaft alles auf versuchten Mord hin, der „heimtückisch“ begangen wurde. Die niederen Beweggründe sieht die Staatsanwaltschaft in der Motivation der Tat: Rache, gekränkter Stolz, Verteidigung der Ehre.

Lebensgefährtin aufgelauert

Daraufhin deuten sollen jedenfalls die Vorfälle, die sich vor der Tat an jenem Parkplatz ereignet haben sollen und ein schwieriges Verhältnis zwischen den Familien des Angeklagten und des Nebenklägers offenbaren: Ausgangspunkt verschiedener Streitigkeiten soll die Trennung des Bruders des Angeklagten von dessen Ehefrau, der Schwester des 31-Jährigen, sein.

Die Staatsanwältin spricht in ihrem Bericht von einem Schlag auf den Kopf mit einer Schaufel, was von der Familie des 31-Jährigen wiederum mit einer anderen Aktion gerächt worden sein soll: Sie sollen der neuen Lebensgefährtin des Bruders der Angeklagten aufgelauert und mit einem Baseballschläger auf ihre Motorhaube gehauen haben - während ihr Kind im Auto saß. Und genau an dieser Tat habe sich der Angeklagte rächen wollen.

Der hatte sich bereits kurz nach der Tat selbst bei der Polizei gemeldet und sich gestellt. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft. Da der Angeklagte sich vor Gericht aber erst nach diversen Zeugenaussagen zu dem Vorfall äußern möchte, wurde die Verhandlung auf Ende Januar vertagt. Vorsitzender Richter Wolfgang Tresenreiter jedenfalls merkte bereits an, dass dies nicht unbedingt von Vorteil für den Angeklagten sein könnte.