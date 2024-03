Aus Kinderzimmer wird SM-Apartment: Blick in eine besondere Ferienwohnung

Ferien auf einem Bauernhof, Kurzurlaub in der Blockhütte oder doch ein Abend im holländisches Leuchtturm? Wer ausgefallene Ferienwohnungen sucht, wird im Internet schnell fündig. Dass es aber noch ausgefallenere Angebote in nächster Nähe gibt, das erwarten wohl die wenigsten. Mit der „Traumfabrik“ wird ein ganz besonderes Klientel im wahrsten Sinne des Wortes zufriedengestellt. Und die befindet sich im Raum Neu-Ulm.

Wo genau die zu finden ist, wollen Paul und Susanne nicht öffentlich machen. Auch ihre echte Namen und zu viele Details über sich selbst will das Paar, das die „Traumfabrik“ vermietet, nicht gerne in der Presse lesen.

„Wenn es nur um uns ginge, wäre das kein Problem. Wir haben mit dem Thema absolut kein Problem. Aber wir wollen unsere Familie schützen“, betont Paul. Leider sei „BDSM“ für viele Menschen noch immer etwas Verwerfliches - was das bayerische Paar mit ihrem besonderen Angebot ändern möchte.

Der Sammelbegriff BDSM steht für die englischen Worte Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism und Masochism. Einfach gesagt: das, was viele einfach unter SM, Fesselspielchen oder Machtspielchen „im Bett“ verstehen.

Paul stellt klar: Ihre Ferienwohnung ist keine „Folterbude und auch kein Stundenzimmer“. Nicht immer gehe es bei BDSM um Schmerz und auch nicht immer um Sex. „Die Wohnung stellt einen sicheren Raum für jeden dar. Hier kann jeder sein wie er möchte. Und es geht stets respektvoll zu“, so der 59-jährige Paul.

In diese Zelle können sich Gäste einsperren oder einsperren lassen. (Foto: Ehrenfeld )

Peitschen, Streckbank, Augenbinden, Liebesschaukel, Atemmasken: Auf rund 80 Quadratmetern haben die Beiden sichtlich aus den Vollen geschöpft. Viele Gerätschaften sind maßgeschneidert. Rund 50.000 Euro wurden investiert. Es gibt alles, was sich BDSM-Liebhaber oder Neulinge wohl so vorstellen können - und noch mehr.

„Wir haben die Traumfabrik vor sechs Jahren eingerichtet. Davor waren hier Kinderzimmer“, erzählt Susanne bei einem Rundgang durch die Ferienwohnung. Die Beiden gehen ganz offen mit dem Thema Sex um, ohne dabei aufdringlich oder extrem zu sein.

Wir sind gut ausgelastet und haben viele Gäste. Der Vermieter

140 Euro kosten vier Stunden Aufenthalt in der besonderen Ferienunterkunft am Wochenende, Übernachtungen und „Specials“ entsprechend mehr. Und was als Exot unter den Ferienwohnungen im eher konservativen Bayern anmutet, komme durchaus an. „Wir sind gut ausgelastet und haben viele Gäste“, erzählt Paul.

Die Einrichtung ist durchaus ausgefallen. (Foto: Ehrenfeld )

Wer einmal bucht, werde zum Stammgast. Nach einer Einweisung durch die Gastgeber könnten sich Gäste ganz ungestört gehen lassen. „Das ist das Gute an unserer Traumfabrik. Wir haben alles da. In der eigenen Mietwohnung kann man so etwas vielleicht nicht so ausleben - oder wenn Kinder zu Hause sind. Hier aber sind die Gäste ganz ungestört“, so der 59-Jährige.

Und was verrucht oder gar „dreckig“ daherkommt, basiert durchaus auf einem hohen hygienischen Standard. Auf den achten Paul und Susanne besonders. „Nach jeder Nutzung reinigen wir alles gründlichst, mindestens vier Stunden. Alles wird desinfiziert und geputzt“, betont Susanne.

Die Beiden wünschen sich, dass das Thema BDSM in der Gesellschaft „anerkannter“ wird, akzeptierter - und sie vielleicht sogar mal einen Begegnungs- und Schulungstreffpunkt gründen können. „Und irgendwann würden wir gerne in einem Haus gleich mehrere Wohnungen zu einer Traumfabrik umgestalten und vermieten“, so Paul.