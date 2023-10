Der Einzelhandel unterliegt einem rasanten Wandel. Was um die Jahrtausendwende noch erfolgversprechend war, ist heute nicht mehr rentabel. So zumindest ist es mit dem Ulmer Blautalcenter, das 1997 als eines der größten Einkaufszentren Süddeutschlands eröffnete.

Damals galten sogenannte „Malls“ noch als lukrativ. Heute steht das Blautalcenter so gut wie leer, die guten Tage des Einkaufszentrums sind gezählt. Trotzdem richten sich weiterhin alle Augen auf das 60.000 Quadratmeter große Grundstück, denn hier soll in den kommenden Jahren Außergewöhnliches geschehen. Aus einem Einkaufszentrum soll ein riesiges Wohnquartier werden, ein neues, weiteres Aushängeschild der Stadt.

Die vielbefahrene Blaubeurer Straße soll klar zu der Wohnsiedlung abgegrenzt werden. Stattdessen will man sich ganz auf die Südseite der großen Fläche konzentrieren: und zwar auf die Blau. „Die Bewohner werden künftig sagen: Ich wohne innenstadtnah an der Blau. Und nicht: Ich wohne an der Blaubeurer Straße“, erklärt Architekt Markus Neppl.

Sein Architekturbüro Astoc aus Köln und Bauchplan aus München haben bei dem Gutachterverfahren zum besagten Areal die Jury mit ihrem Entwurf überzeugt. Dieser soll nun als Grundlage für den weiteren Planungsprozess dienen.

Rund 1000 Wohnungen auf dem Grundstück geplant

Rund 1000 Wohnungen sollen dort, wo aktuell das Blautalcenter steht, entstehen. Rechnet man im Durchschnitt mit zwei Personen pro Wohnung, sind das mindestens 2000 Bewohner des neuen Blau-Quartiers, eine ähnliche Größenordnung wie am neu entstehenden Wohnviertel am Ulmer Weinberg.

Diese große Zahl an Bürgern muss zentral versorgt sein, weshalb die Verantwortlichen entsprechende Angebote in das Quartier geplant haben: Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Büroflächen, Fitnessstudio, Kita. Auch von Sozialwohnungen ist die Rede.

Das Blautalcenter wird zu einem Wohn-Quartier umfunktioniert. Ein wesentlicher Teil der bestehenden Bausubstanz soll aber erhalten bleiben beziehungsweise wiederverwertet werden. (Foto: SZ )

Das Projekt ist „reizvoll und schwierig“ zugleich, wie Ulms Baubürgermeister Tim von Winning betont. Als man ihm vor zwei Jahren die Pläne zum Umbau des Centers vorgestellt hatte, sei er durchaus „überrascht, aber auch beeindruckt gewesen“. Dass nun bereits ein entsprechender Planungsentwurf feststehe, spreche für die Verantwortlichen.

Das Besondere an dem neuen Wohnbau-Projekt: Es wird kein einziger Quadratmeter neu versiegelt, da bestehende Fläche einfach umgenutzt wird. Im Gegenteil sollen sogar versiegelte Flächen wieder entsiegelt werden, um Regenwasser zu speichern und zu nutzen.

Keine Träne für das Einkaufszentrum, aber Teil der Geschichte Ulms

Das Naheliegendste wäre wohl gewesen, das komplette Gebäude abzureißen und etwas Neues an dessen Stelle zu bauen. Doch das wollten weder die Stadt Ulm noch die Projektpartner, stattdessen sollen bei der Errichtung des neuen Wohnquartiers einige Elemente aus dem Bestand miteingeplant werden, auch „wenn man dem Blautalcenter keine Träne nachweinen würde“, wie Tim von Winning sagt.

So könnte das neue Wohnquartier aussehen, welches auf dem Areal des Blautalcenters entstehen wird. (Foto: ASTOC Architects and Planners mit bauchplan )

Trotzdem sei das Center nunmal Teil der Geschichte von Ulm. Auch wenn also oberflächlich der Großteil des Blautalcenters abgerissen wird, sollen vor allem unterirdische Baustrukturen wie die Pfahlstruktur genutzt werden. Was bleibt, sind 42.000 Quadratmeter Tiefgarage und ein Teil des Erdgeschosses. 20 Prozent der bestehenden Baumasse sollen bei der Erstellung der neuen Gebäude wiederverwendet werden.

Beginn des ersten Bauabschnitts Ende 2024

Der östliche Teil des Blautalcenters, in dem aktuell nur noch wenige Geschäfte zu finden sind, wird sich zuerst wandeln. Mit Bauabschnitt Eins soll Ende 2024 begonnen werden. Bis dahin muss auch die Firma Beiselen umgesiedelt werden, die aufgrund ihres Pflanzenschutzmittellagers Pläne zur Wohnbebauung nämlich aktuell unmöglich macht.

Entstehen sollen dann, wenn der erste Bauabschnitt fertiggestellt ist, nach und nach mehrere Gebäudekomplexe, laut neustem Entwurf umgeben von Freiflächen und Grünanlagen.

So könnte das neue Wohnquartier aussehen, welches auf dem Areal des Blautalcenters entstehen wird. (Foto: ASTOC Architects and Planners mit bauchplan )

In zehn Jahren, so ist sich Oberbürgermeister Gunter Czisch sicher, werde sich Autofahrern mit dem neuen Blau-Quartier ein komplett neues Bild der Blaubeurer Straße bieten. Dann soll auch das Moco-Areal schräg gegenüber des Blautalcenters erschlossen sein, ein etwa 60.000 Quadratmeter großes Areal, das seit langer Zeit brach liegt und aufwendig von Altlasten befreit werden muss, bevor wie geplant Kleingewerbe dort ansiedeln soll.

Wie viel Geld für das neue Blau-Quartier in die Hand genommen wird, wollen die Verantwortlichen nicht genau sagen. „Jede Zahl wäre eine falsche Zahl“, sagt OB Czisch nur. Die genauen Kosten könne man aktuell einfach nicht abschätzen. Nur so viel: Die Investitionen würden auf mehrere Schultern verteilt werden.