„Die extreme Rechte ist hier lokal und regional verankert“, sagt eine Sprecherin von Recherche Ulm. Rechtsextreme Aktivitäten aufzudecken und darüber zu berichten, das hat sich das neue Recherchekollektiv zur Aufgabe gemacht. Welches Ziel Recherche Ulm damit verfolgt und warum damit jetzt ein zweites Recherchekollektiv in Ulm tätig ist.

Die Mitglieder bleiben anonym

Die Mitglieder von Recherche Ulm agieren im Verborgenen. Das gehe nicht anders, sagt die Sprecherin, die ihren Namen nicht verrät. Die Gruppe hat erst Mitte Januar ihren Online-Blog öffentlich gemacht. Das Ziel: über „extrem rechte Gruppen und Personen in Ulm und Umgebung“ informieren, heißt es auf der Website.

Vor allem Online-Recherche

„Monitoring“, also vor allem die Internet-Recherche, sei dabei die Kernaufgabe bei der Recherche. „Wir schauen, was hier vor Ort an extrem rechten Aktivitäten passiert“, so die Sprecherin.

Damit will die Gruppe ein Narrativ brechen. „Rechte Strukturen sind nicht nur in Ostdeutschland ein Ding sind“, betont die Sprecherin. „Wir wollen zeigen, dass es rechte Strukturen auch in Ulm und Umgebung gibt.“

Nach Disco-Eklat weiter recherchiert

Das zeigte sich auch im jüngsten Fall. Nach einem AfD-Parteitag in Mittelfranken sollen laut Recherchen des Bayerischem Rundfunks (BR) Parteimitglieder abends in einer Disco Parolen wie „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ angestimmt haben.

Diese Recherchen griff das junge Recherchekollektiv aus Ulm auf und will im Nachgang neben dem 23-jährigen AfD-Landtagsabgeordneten Franz Schmid weitere Beteiligte aus der Region identifiziert haben. Diese sollen zudem der rechtsextremen Gruppierung „Identitäre Bewegung“ Schwaben (IB) nahestehen.

Was für Recherche Ulm „extrem rechts“ bedeutet

Wer beobachtet wird, fasst Recherche Ulm folgendermaßen zusammen: „Ich würde es für mich so definieren, dass die extreme Rechte Personen und Strukturen umfasst, die in irgendeiner Art und Weise eine menschenfeindliche Ideologie gepaart mit Nationalismus und dem Streben nach einer autoritären Ordnung repräsentieren und politisch handeln“, konkretisiert die Sprecherin.

Dazu listet Recherche Ulm auf seiner Website insgesamt sieben „extrem rechten Gruppen“ auf, die auch in der Region agieren sollen. Dazu zählen unter anderem Der Dritte Weg, Die Heimat (ehemals NPD), sowie die Reichsbürgerbewegung.

AfD umfragestark – Tausende demonstrieren gegen Rechts In der Tat spricht sich nach aktuellen Wahlumfragen in ostdeutschen Bundesländern gut jeder Dritte für die AfD aus. Im Südwesten musste die Partei nach einem Höchstwert im September einen Dämpfer hinnehmen. Laut Infratest liegt die Zustimmung in Baden-Württemberg aktuell bei 18 Prozent (vorher 20). Nach den „Correctiv“-Enthüllungen haben in den vergangenen Tagen bundesweit Hunderttausende Menschen gegen die AfD und Rechtsradikalismus demonstriert. In Ulm folgten am Samstag vor einer Woche rund 10.000 Menschen dem Aufruf, auf dem Münsterplatz gegen „Hass und Hetze der AfD“ zu protestieren. Unter anderem Ulms Alt-OB Ivo Gönner (SPD) und die Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer (CDU) und Marcel Emmerich (Grüne) fanden bei ihren Reden deutliche Worte. „Die AfD ist eine Gefahr für unsere Demokratie“, betonte Emmerich in seiner Ansprache. (phe)

Zweites Kollektiv bereits seit 2019 aktiv

Ein solches Recherchekollektiv gibt es in Ulm allerdings schon. In den vergangenen Jahren hat Rechte Umtriebe Ulm über ähnliches berichtet. Warum jetzt also ein zweites Netzwerk? Die Sprecherin erklärt die Gründung der neuen Plattform mit der aus ihrer Sicht „längeren Inaktivität“ von Rechte Umtriebe Ulm. Der letzte Eintrag auf deren Website datiert von Oktober 2023.

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ beim bestehenden Kollektiv ist bis Redaktionsschluss noch keine Rückmeldung zur langen Pause eingegangen. So viel ist allerdings klar: Beide Kollektive streben ähnliche Ziele an.

AfD im Mittelpunkt der Beobachtung

Der Fokus der Recherchen liegt laut Recherche Ulm aktuell vor allem auf der AfD. Das zeigte auch der kürzlich veröffentlichte Enthüllungsbericht des Netzwerks „Correctiv“.

Bei einem Geheimtreffen sollen Rechtsextreme, Unternehmer und AfD-Parteimitglieder Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus Deutschland geschmiedet haben. Das Resultat nach der Veröffentlichung: eine Welle der Entrüstung in der Gesellschaft.

Demos gegen Rechts ein „starkes Zeichen“

Diese führten in etlichen deutschen Städten zu großen Demos gegen Rechts. So auch in Ulm vergangenes Wochenende, als sich rund 10.000 Menschen auf dem Münsterplatz „gegen Hass und Hetze der AfD“ positionierten.

„Es ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen gewesen. Eine solche kollektive Erfahrung von Menschen, die sich gemeinsam gegen die AfD engagieren, ist super wichtig“, sagt die Sprecherin von Recherche Ulm.

„Ich bin froh, dass die Recherche öffentlich gemacht worden ist“, so die Sprecherin weiter. „Vielen Menschen, die vom Bauchgefühl her schon vorher gegen die AfD waren, wurde gezeigt, dass es schon konkrete Pläne gibt.“ Denn: Aus einem eher „diffusen“ Bild über die Partei, wie die Sprecherin sagt, sei ein klareres, aber auch erschreckendes geworden.

Mit künftigen Recherchen möchte hier auch das neue Recherchekollektiv künftig ansetzen. Zu konkreten Themen, an denen das Kollektiv gerade arbeitet, möchte sich Recherche Ulm allerdings nicht äußern.