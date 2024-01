Auffällig viele Raubüberfälle in Ulms Innenstadt

Gleich mehrere Raubüberfälle hat es in den vergangenen Wochen in der Ulmer Innenstadt gegeben. Grund zur Sorge? Und spielt die Weihnachtszeit mit einer vollen Innenstadt dabei eine Rolle? Die Polizei hat eine klare Antwort darauf.

Die Anzahl der Raubüberfälle im Stadtgebiet Ulm liegen in der Regel nämlich im „mittleren einstelligen Bereich“. Laut Polizeipräsidium Ulm habe man Ende 2023 aber tatsächlich „eine Erhöhung der Raubstraftaten festgestellt“. Für die auffällig vielen Straftaten soll unter anderem eine Gruppe Jugendlicher verantwortlich sein, die im Oktober und November 2023 vor allem im Bereich des Westbads in Ulm Menschen überfallen haben. Für vermehrte Überfälle in der Ulmer Innenstadt wiederum habe es sich „häufig um polizeibekannte Personen verschiedener Nationalitäten gehandelt“, so ein Polizeisprecher.

Präsenz vor Ort verstärkt

Aus diesem Grund sei die Polizei derzeit verstärkt in der Stadt präsent, um „die Sicherheit der Bürger weiterhin zu gewährleisten“. Zudem hätten Personen, die in der Innenstadt vermehrt straffällig wurden, bereits ein Aufenthaltsverbot durch die Stadt Ulm erteilt bekommen.

Gegen die Jugendlichen, die für mehrere Raubdelikte in der Weststadt verantwortlich sein sollen, wurde ebenfalls bereits ein Strafverfahren eingeleitet. Die Tatverdächtigen sollen nicht nur für Überfälle verantwortlich sein, sondern auch Körperverletzungen und Sachbeschädigungen begangen haben.

Auffällig sei bei den Raubüberfällen in der Innenstadt zudem gewesen, dass die Geschädigten meist „dem Milieu der Täter zuzuordnen“ seien oder dass es sich in der späten Nachtzeit um alkoholisierte Personen handelte. Das bestätigen auch die Polizeiberichte zu einzelnen Raubüberfällen in jüngster Zeit.

Verdächtige festgenommen

Um die Jahreswende herum etwa war in einer Freitagnacht gegen 1 Uhr ein 49-Jähriger in der Hirschstraße überfallen worden. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei, drei Verdächtige in der Innenstadt vorläufig festzunehmen. Bei Durchsuchungen der drei Personen fand die Polizei in der Umhängetasche eines 40-jährigen Marokkaners das Handy des Geschädigten.

Ein 32-jähriger Tunesier hatte die Halskette des Geschädigten in seiner Hosentasche. Das Raubopfer blieb unverletzt. Die drei mutmaßlichen Täter, darunter auch ein 28-Jähriger, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei Ulm hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mit Messer gedroht

Etwas rauer ging es bei folgendem Raubüberfall zu: Zwei Unbekannte überfielen gegen 18 Uhr einen 16-Jährigen im Bereich Hafenbad, Ecke Hafengasse. Die Täter forderten den 16-Jährigen auf, mitzukommen. Als er der Aufforderung nicht nachkam, schlug einer der Täter dem 16-Jährigen in den Bauch. Anschließend versuchte der zweite Angreifer, seinem Opfer eine Umhängetasche zu entreißen.

Als dies nicht gelang, zog wohl einer der Täter ein Messer und bedrohte den 16-Jährigen. Dann schnitt der Unbekannte mit dem Messer den Tragegurt der Umhängetasche durch, mit der die Unbekannten dann flüchteten. Der Betroffene beschrieb die Täter als jung, einen dunkelhäutig, den anderen mit „südländischem“ Aussehen.

Bei einem weiteren Vorfall waren darüber hinaus auch Drogen im Spiel. Dabei sollen ein 27-Jähriger und ein 25-Jähriger bei einem Drogendeal in der Innenstadt von Tätern geschlagen und beklaut worden sein. Eine größere Menge Bargeld sowie ein Handy sollen die Unbekannten gestohlen haben. Drei Verdächtige mit tunesischer Staatsangehörigkeit im Alter von 20, 21 und 23 Jahren nahm die Polizei in Tatortnähe vorläufig fest. Die Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

20-Jähriger am Lederhof bedroht

Innerhalb weniger Stunden hatte es Mitte Dezember schon zwei Raubüberfälle in der Ulmer Innenstadt gegeben, die über einen bloßen Taschendiebstahl hinausgingen.

Während beim ersten Fall zwei Täter zwei weitere Jugendliche in einen Hinterhof beim Ulmer Theater gezerrt hatten und durch Schläge Wertsachen der Beiden eingefordert hatten, wurde im zweiten Fall ein 20-Jähriger am Lederhof in einer dunkleren Ecke von drei Unbekannten bedroht. Die Täter nahmen ihm Handy, Geldbeutel und Zigaretten ab. Gegenwehr straften die Unbekannten mit Schlägen ins Gesicht des Opfers.

Der Lederhof gerät dabei immer wieder in die Negativschlagzeilen. Zuletzt um die Jahreswende, als Unbekannte dort um sich wüteten und Zerstörung hinterlassen hatten. Mehrere Sitzbänke, die am Lederhof stehen, wurden in die Blau geworfen, Dutzende Ziegelsteine, die dort lagerten, wurden zertrümmert.