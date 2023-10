Knapp 100 mittelständischen Unternehmer aus der Wirtschaftsregion Ulm/Neu-Ulm sind im CI vertreten. Einig sind sie sich offenbar in ihren Analysen: Die Wirtschaftsspirale drehe sich nach unten und die Firmen sehen dabei kein Ende, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Folgen könnten laut CI gravierend sein: „Verschlechtert sich die Lage weiter, droht eine steigende Abwanderung von regionalen Lieferanten, Kunden und Kooperationspartnern, die sich im Ausland neu orientieren und qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit sich ziehen“, sagt Winfried Wanka vom Unternehmen Mayser. Die Ulmer Firma ist unter anderem auf Sicherheits- und Schaumstofftechnik spezialisiert.

Auch andere warnen

Der CI verweist auch auf die IHK-Konjunkturumfrage, wonach nur noch ein Drittel der befragten Unternehmen von einer guten Geschäftslage ausgehen, aber ein Fünftel erwartet, dass sich die Geschäftslage der Firmen weiter verschlechtert. Problematisch sei dabei auch, dass inzwischen eine „Grenze“ erreicht sei, so dass dieser Abwärtstrend kaum mehr durch Automatisierung und Effizienzsteigerungen abgefedert werden könne.

Die Warnungen des CI decken sich auch mit den Prognosen des Internationalen Währungsfonds. Dieser hat vorhergesagt, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahres um 0,4 Prozent schrumpfen werde. Damit wäre Deutschland Schlusslicht unter den Industrienationen weltweit. „Statt symbolischer und punktueller Maßnahmen wie im gerade verabschiedeten Wirtschaftschancengesetz, brauche es einen ganzheitlichen Wachstumsplan der Ampel-Regierung“, fordert der CI von der Politik.

Risiko für Auslagerungen ist groß

Und weiter: „Unsere Region, die exemplarisch für erfolgreiches schwäbisches Unternehmertum steht, braucht wieder Rahmenbedingungen, die eine wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ermöglichen und nicht verhindern.“

Konkret nennt CI-Vorstandssprecher Marcello Danieli dabei die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, den Abbau bürokratischer Hürden, insbesondere bei Investitionen, verbesserte steuerliche Anreize, Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung und einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete.

Weil bislang zu wenig Maßnahmen umgesetzt wurden, würden die Folgen auch in der industriestarken Region Schwaben sichtbar. Das Risiko, dass weitere Firmen ihre Produktionen ins Ausland verlagerten, sei hoch. Viele Firmen säßen gar „auf gepackten Koffern“, glaubt Danieli. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter der Logistiksfirma Harder und unter anderem auf Betriebsverlagerungen spezialisiert.

„Die Nachfrage nach dieser Dienstleistung ist so hoch wie nie. Und obwohl es nur ein Teil unseres Geschäfts ist, bin ich sehr besorgt. Denn was einmal verlagert ist, kommt in der Regel nicht mehr zurück“, erklärt er.

Es gibt auch Lichtblicke

Dennoch gibt es auch Lichtblicke: Die wirtschaftlich stabil aufgestellten Unternehmen schätzen die wirtschaftliche Entwicklung für 2024 für die eigenen Betriebe nicht als existenzbedrohend ein. Die hohe Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit zusammen mit einem strikten Kostenmanagement, sicherten kurzfristig weiter den Erfolg. Allerdings könnten sich die Folgen eines langfristigen Abschwungs erst zeitverzögert zeigen.