Im Prozess wegen versuchten Mordes an einem Polizisten in Ulm verdichtet sich die Beweislage gegen drei junge Männer aus dem Raum Ehingen (Alb–Donau–Kreis). Belastende Details bringt die Auswertung eines Mobiltelefons ans Licht. Was die Ermittler gefunden haben.

Gelöschte Nachrichten, Fotos und verdächtige Google–Anfragen: Am siebten Verhandlungstag geht es vor dem Landgericht Ulm um die Handydaten des 25–jährigen Serben, der in der Nacht zum 8. Februar an der brutalen Attacke auf einen Polizisten am Kornhausplatz beteiligt gewesen sein soll.

Vor der ersten Jugendkammer muss er sich aktuell gemeinsam mit einem 18–jährigen Deutsch–Türken und dessen 24–jährigen Bruder wegen versuchten Mordes verantworten. Die Männer, zum Teil erheblich vorbestraft, sollen das Opfer in einen Hinterhalt gelockt und zu Boden geprügelt haben. Der Polizist überlebte schwer verletzt. Der vierte Tatverdächtige, ein 14–jähriger Junge aus Syrien, war zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre und ist daher strafunmündig.

„Er trug keine Socken“

Vor der Kammer unter Vorsitz von Richter Michael Lang gibt ein Beamter der Kriminalpolizei Ulm nun Einblick in die Festnahme des ältesten Angeklagten, die etwa eine Woche nach der Tat erfolgte, im Schlafzimmer dessen Freundin in Wiblingen. „Das SEK war vor uns da“, erinnert sich der Ermittler. „Als ich eintrat, lag der Verdächtige bereits bäuchlings auf dem Boden. Er trug keine Socken.“

Seine Beteiligung an der Tat habe der 25–Jährige sofort abgestritten. „Er wollte damit nichts zu tun haben und gab an, zum Tatzeitpunkt nicht in der Stadt gewesen zu sein.“

Angeklagter googelt „Ulm“, „Polizei“ und „Schlägerei“

Bei der Verhaftung konnte auch das Handy des jungen Mannes sichergestellt werden. Die Auswertung der Daten zeigt: In den Tagen zuvor ist über das Mobiltelefon des mutmaßlichen Täters intensiv zum Angriff auf den Polizisten recherchiert worden. „Ulm“, „Polizei“ und „Schlägerei“ — mit diesen Schlagwörtern soll der Verdächtige seine Suchmaschine schier endlos gefüttert haben.

Er wollte alles wissen. Das ist schon sehr auffällig. Datenanalyst der Kripo Ulm

Binnen drei Tagen seien über das Mobiltelefon des 25–jährigen Serben genau 251 Suchanfragen zu diversen Artikeln erfolgt, die den Fall betreffen. „Er hat alle möglichen Medien durchforstet, Videos angeschaut und eigentlich jeden verfassten Artikel dazu gelesen“, gibt der Kripo–Beamte zu Protokoll. „Er wollte alles wissen. Das ist schon sehr auffällig.“

Fotos mit mutmaßlicher Schusswaffe

Auf Fotos, welche die Ermittler außerdem auf dem Handy des Angeklagten finden konnten, soll dieser mit einer mutmaßlichen Schusswaffe zu sehen sein. Andere Bilder zeigen ihn womöglich genau in den Klamotten, die einer der vier mutmaßlichen Polizistenschläger zum Tatzeitpunkt getragen haben soll. Zahlreiche Überwachungskameras zeichneten die Gruppe in jener Februarnacht rund um den Tatort auf.

Außerdem fiel den Beamten ein Screenshot auf, den der Verdächtige auf seinem Handy abgespeichert haben soll. Darauf zu lesen: Die Beschreibung der Täter vom Kornhausplatz.

Hinweise auf weitere Straftaten auf dem Handy

Bei der Handyanalyse sind den Ermittlern außerdem Details aufgefallen, die auf eine mögliche Beteiligung des Serben an weiteren Straftaten hinweisen könnten. Standortdaten, Fotos und weitere Google–Anfragen bringen den 25–Jährigen demnach in Verbindung mit drei Einbrüchen in Wiblingen und Blaustein.

Keine Hinweise auf eine Beteiligung des 25–Jährigen an dem versuchten Mord im Februar liefern derweil die ausgewerteten Standortdaten. Demnach habe das Handy des Angeklagten in jener Nacht zwischen 23.52 Uhr und 2 Uhr — Tatzeitpunkt war gegen 1.20 Uhr — keinerlei Aktivität gezeigt.

„Möglicherweise war das Mobiltelefon während der Tat ausgeschaltet“, glaubt der Beamte vor Gericht. Auch in den Chatverläufen des Serben habe man ihm zufolge keine relevanten Hinweise finden können, wobei der Ermittler davon ausgeht, dass „einige Nachrichten wohl gelöscht worden“ seien.

Die Nacht nach seiner Festnahme im Februar verbrachte der 25–jährige Serbe auf dem Revier in Laupheim. Inzwischen sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft. Viel soll er auf dem Weg in die JVA nicht gesagt habe. Der Kriminalbeamte kann sich nur an einen Satz erinnern: „Ich gehe davon aus, acht bis neun Jahre zu bekommen.“