Torsten Denkmann mimt heute den Wetterexperten. Dabei ist er Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Ulm. Der Arbeitsmarkt lasse sich wie ein Wetterbericht darstellen, erklärt er bei der Jahrespressekonferenz. Das Jahr 2023 sei durchwachsen gewesen, geprägt von „kurzen Hochs und manchen Tiefs“. Ein schweres Unwetter sei aber nicht aufgezogen. „Es gab wenig extreme Ausprägungen.“ Und weiterhin sticht der Bezirk der Agentur für Arbeit in Ulm positiv hervor - mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg.

Unangefochtener Spitzenreiter ist seit Jahren schon der Landkreis Biberach: 2023 lag die Arbeitslosenquote hier bei 2,4 Prozent, im Alb-Donau-Kreis nur leicht höher bei 2,6 Prozent, im Stadtgebiet Ulm bei 4,0 Prozent. Das Bild insgesamt ist zwiegespalten: Auf der einen Seite sind die Zahlen überall niedriger als zu Zeiten der Pandemie, aber dennoch etwas Höher als im Vorjahr 2022. „Die Dynamik am Arbeitsmarkt hat sich spürbar abgeschwächt“, erklärt Torsten Denkmann. Die Themen Energie, Inflation, Materialengpässe und Fluchtmigration machten sich bemerkbar.

Welche Zahl überrascht

Positiv dabei: Weiterhin sind der Agentur für Arbeit rund 4000 offene Stellen im Bezirk gemeldet. Der tatsächliche Wert dürfte deutlich größer sein, da nicht alle Firmen ihre Stellen melden. „Der Bedarf an Arbeitskräften ist ungebrochen hoch. Insofern sind wir weit entfernt von einer Krise“, betont Denkmann. Und noch eine andere Zahl überrascht: Noch nie waren in der Region so viele Menschen sozialversicherungspflichtig angestellt wie 2023. Zum Stichtag im Juni lag diese Zahl bei rund 251.800. „Das ist ein Rekordhoch.“

Der Bedarf an Arbeitskräften ist ungebrochen hoch. Insofern sind wir weit entfernt von einer Krise. - Torsten Denkmann,

Geschäftsführer Arbeitsagentur Ulm

Doch wie passen die Zahlen zusammen? Die Zahl der möglichen Erwerbspersonen ist größer geworden, erklärt Denkmann. Ältere Menschen würden zum Teil länger arbeiten, mehr Menschen gingen einem Teilzeitjob nach und mehr Geflüchtete sind hinzugekommen.

Wie die Statistik ohne Geflüchtete aussähe

Ohnehin habe die Zahl der Geflüchteten - allen voran von Menschen aus der Ukraine - deutliche Auswirkungen auf die Statistik. Rechne man die Zahl der Geflüchteten für den gesamten Agenturbezirk Ulm heraus, ergebe sich eine Zahl von ungefähr 2,5 Prozent. „Da könnte man von Vollbeschäftigung sprechen“, so Denkmann. Im Gegensatz dazu liegt die tatsächliche Zahl für den Bezirk bei 2,9 Prozent.

Denkmann warnt aber auch vor Ressentiments. Staatliche Leistungen seien höchstens in Einzelfällen der Grund dafür, dass die Geflüchteten keine Arbeit annehmen. Andere Gründe mache es aber vor allem den geflüchteten aus der Ukraine sehr viel schwerer: Rund 3400 ukrainische Flüchtlinge beziehen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis Bürgergeld. Davon sind rund ein Drittel Kinder unter 15 Jahren, ein Drittel habe noch keine adäquate Kinderbetreuung gefunden und nur ein Drittel stehe dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. „Wir brauchen aber nicht über die Arbeitsmarktintegration nachdenken, wenn die Kinderbetreuung noch nicht einmal gesichert ist“, sagt Denkmann. Etwa ein Viertel der Geflüchteten verfüge mindestens über deutsche Sprachgrundkenntnisse. Dabei seien diese in vielen Berufen zwingend notwendig.

Die Arbeitsagentur zieht ein gemischtes Fazit. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild )

Warum der Geschäftsführer enttäuscht ist

„Der große Wurf, dass wir Hunderte Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit bringen können, hat sich leider nicht eingestellt“, sagt er. Die Arbeitsagentur versuche daher, die Geflüchteten auch ganz individuell zu unterstützen. Mehrere Aktionen hätten bereits stattgefunden, Stellen-Speeddating, Jobbörsen und Übungen zu Vorstellungsgesprächen etwa. „Wir arbeiten hier auch eng mit den Helferkreisen zusammen“, erklärt Denkmann.

Der Geschäftsführer blickt indes vorsichtig optimistisch auf das laufende Jahr 2024. Auf der einen Seite würden die hohen Energiepreise, die Materialengpässe und Preissteigerungen die Bürger und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung belasten. Auf der anderen Seiten führten aber „Digitalisierung, Dekarbonisierung und der demografische Wandel“ dazu, dass es weiterhin einen großen Bedarf an Arbeitskräften gebe, vor allem an Fachkräften und höher Qualifizierten. Ein Einbruch am Arbeitsmarkt sei daher auch 2024 nicht zu erwarten.