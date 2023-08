Arbeitslosigkeit zur Urlaubszeit gestiegen

Im Bezirk der Agentur Arbeit Ulm waren im Juli 8704 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet und somit 231 Personen oder 2,7 Prozent mehr als im Juni. Dementsprechend stieg die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Quote 2,5 Prozent.

„Dass zu den Sommerferien hin die Arbeitslosigkeit zunimmt und die Quote steigt, ist saisonal üblich. Vor allem Schulabgänger und Ausbildungsabsolventen melden sich vorübergehend arbeitslos“, berichtet Nicole Schwab, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ulm. So nahm die Arbeitslosigkeit vor allem bei den jungen Erwachsenen unter 25 Jahren zu.

Am Stellenmarkt ging der Bestand offener Arbeitsangebote gering auf 4415 Vakanzen zurück. Hingegen legte die Zahl neugemeldeter Arbeitsstellen zum Vormonat kräftig zu und lag über der 1000er–Marke. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung“, kommentiert Schwab, behält aber auch die Entwicklung aller Stellenneuzugänge seit Jahresbeginn im Blick. Diese lagen in Summe bei 7500 Neumeldungen und somit deutlich unter Vorjahresniveau. Als Grund sieht die Geschäftsführerin die anhaltenden wirtschaftlichen Unwägbarkeiten in Kombination mit zunehmend gedämpften konjunkturellen Aussichten als mitentscheidende Faktoren. So zeigten sich regionale Unternehmen und Betriebe mit der Einstellungsbereitschaft arbeitsloser Frauen und Männer zurückhaltend, wenngleich der Personalbedarf, am Stellenbestand gemessen, ungebrochen hoch sei. „Oftmals fehlt für eine Arbeitszusage die erforderliche Qualifikation. An diesem Punkt können Arbeitsagenturen und Jobcenter vielfältige Förderangebote unterbreiten und finanziell unterstützen“, sagt Schwab und betont: „Vor Absage bitte Kontaktaufnahme.“

Der regionale Ausbildungsmarkt biegt langsam auf die Zielgerade ein. Von Oktober bis Juli haben regionale Ausbildungsbetriebe 3640 Ausbildungsstellen gemeldet, wovon 1578 noch unbesetzt sind. Auf Seiten der Jugendlichen meldeten sich 2229 Ausbildungssuchende bei der Agentur für Arbeit, um gemeinsam mit der Berufsberatung nach einem passenden Ausbildungsplatz zu suchen. 621 Ausbildungssuchende waren noch ohne Lehrstelle. „Wer noch auf der Suche nach einer passenden Ausbildungsstelle ist oder in der Entscheidungsphase feststeckt, kann auch während den Sommerferien auf die Arbeitsagentur zugehen. Die Berufsberatung ist für alle da und hilft gerne weiter und das Berufsinformationszentrum ist auch in den Ferien auf“, sagt Nicole Schwab.

Mit Blick auf die Rechtskreise nahm die Arbeitslosigkeit bei der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagentur) zu und bei der Grundsicherung (Jobcenter) etwas ab. Bei der Agentur für Arbeit Ulm waren 3998 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 236 oder 6,3 Prozent mehr als im Juni und 104 oder 2,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der bei den Jobcentern im Agenturbezirk arbeitslos gemeldeten Menschen ging zum Vormonat um fünf Personen oder 0,1 Prozent auf 4706 Personen zurück. Zum Vorjahr waren es 981 Frauen und Männer oder 26,3 Prozent mehr, was unter anderem auf die Fluchtmigration zurückzuführen ist.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm 3154 (minus 3 zum Vormonat, plus 1358 zum Vorjahr) erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Davon waren 2352 (minus 4 zum Vormonat, plus 1 277 zum Vorjahr) arbeitsuchend und davon wiederum 1171 (minus 17 zum Vormonat, plus 528 zum Vorjahr) arbeitslos.