„Verpflanzen lassen sich die Bäume nicht, das wurde überprüft. Wenn die neue Brücke fertig ist, sollen aber die Grünflächen neu angelegt und neue, klimaresiliente Bäume gepflanzt werden“, erklärt die Sprecherin der Stadtverwaltung Marlies Gildehaus.

Umleitungen werden eingerichtet

Zu den Vorbereitungen zählt auch, dass die Fußgängerunterführung auf Ulmer Seite zurückgebaut wird. Die Arbeiten sind auf Februar und März terminiert und sollen pünktlich bis Schwörmontag im Juli 2024 abgeschlossen sein. Während der Arbeiten wird es einen Umleitungsplan geben.

Verpflanzen lassen sich die Bäume nicht. Wenn die neue Brücke fertig ist, sollen aber neue, klimaresiliente Bäume gepflanzt werden. Marlies Gildehaus, Sprecherin der Stadt Ulm

Auch auf und über dem Wasser sieht man die ersten Baumaßnahmen: Dort werden derzeit die Hilfsstützen errichtet, die später einen Teil der Brücke tragen sollen, über die Verkehr weiterfließen kann.

Wann die Arbeiten abgeschlossen sind

Mit dem Bau des Ersatzneubaus der Brücke soll spätestens Anfang August begonnen werden, auf jeden Fall nach dem Schwörmontag. Das Ende der Arbeiten ist laut Stadt für Herbst 2027 vorgesehen. Danach sollen die Grünanlagen wieder hergerichtet werden.

15 Bäume wurden an der Brücke gefällt. (Foto: Dennis Bacher )

Was bedeuten die anstehenden Bauarbeiten aber für Pendler? Nach den Planungen soll sich an der jetzigen Verkehrssituation während der Bauzeit wenig ändern. Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen können die Brücke auch weiterhin auf einer Spur je Fahrtrichtung passieren. Die Ausnahme sind auch weiterhin Busse, die auch über die Brücke fahren können. Zu Einschränkungen kann es laut Ulmer Stadtverwaltung allerdings an den Ampelanlagen auf beiden Seiten der Donau kommen.

Leicht in Verzug

Für Radfahrer und Fußgänger soll während der Bauzeit ein gemeinsamer Geh- und Radweg für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung stehen. Radfahrer dürfen zudem auch die Fahrspuren mitbenutzen. Noch aber stünden nicht alle Details zu konkreten Einschränkungen fest, teilt Andrea Röhrer von der Stadt Ulm mit. Röhrer ist dort unter anderem für Verkehrsplanung und Straßenbau zuständig.

Beim Errichten der Hilfsstützen liege man etwas hinter dem Zeitplan. Grund dafür sei der hohe Wasserstand. „Alle anderen Arbeiten, wie die Baumfällungen und auch die laufenden Ausschreibungsverfahren befinden sich im Zeitplan.“