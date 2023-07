AOK–Bezirksrat fordert Qualitätssicherung

Die Mitglieder des Bezirksrats der AOK Ulm–Biberach haben in ihrer jüngsten Sitzung über die geplante Krankenhausreform und die damit einhergehende sektorenübergreifende Versorgung diskutiert.

„Eine grundlegende Reform der Krankenhausversorgung ist seit vielen Jahren überfällig“, sagt Maria Winkler, Vorsitzende des Selbstverwaltungsgremiums. „Zum einen, um die wirtschaftliche Existenz der Krankenhäuser zu sichern. Zum anderen, um die hohe Belastung des Personals zu verringern und die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern. Es ist richtig und wichtig, dass gerade komplizierte und anspruchsvolle Eingriffe wie Krebsoperationen nur noch an spezialisierten Standorten durchgeführt werden dürfen, die das nötige Know–how, die richtige technische Ausstattung und das entsprechend qualifizierte Personal vorweisen können.“

Für die beste medizinische Versorgung solle deshalb Expertise an Krankenhausstandorten gebündelt werden, die sich auf bestimmte Eingriffe spezialisiert haben. Es sei nicht notwendig, dass jedes Krankenhaus jede Behandlung oder Operation anbiete. „Analysen belegen, dass sich mit einer qualitätsorientierten Konzentration von Leistungen bessere Behandlungsergebnisse, mehr Patientensicherheit und niedrigere Sterberaten erreichen lassen, ohne die wohnortnahe Versorgung zu gefährden“, so die Bezirksratsvorsitzende.

„Es ist gut, dass Bund und Länder sich grundsätzlich über die Krankenhausreform geeinigt haben“, betont Götz Maier, der in diesem Jahr den stellvertretenden Vorsitz innehat. Wichtig sei eine Balance zwischen guter, sicherer medizinischer Versorgung und vertretbarer Erreichbarkeit der Häuser. „Denn egal, welche Operation ansteht: Die Patientinnen und Patienten müssen sich darauf verlassen können, in guten Händen zu sein“, so Maier.

Ein weiterer Diskussionspunkt in der Sitzung des AOK–Bezirksrats war der Eingriff in die Rücklagen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). „Damit werden die Beitragszahlenden immer stärker belastet“, sagt Maier. „Statt Löcher zu stopfen, muss die Politik dringend nachschärfen und die GKV mit einer umfassenden Strukturreform nachhaltig entlasten.“ Dazu zähle auch eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel sowie kostendeckende Beiträge des Bundes für Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld.